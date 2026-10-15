ぬいぐるみのようにふわふわな頭に、フィギュアのようにカチカチの小さなボディ。一見ミスマッチな2つの素材を組み合わせた新たなハイブリッドトイ「BLOFFFu（ブロッフ）」が、セガ フェイブから10月16日に発売されます。

ラインナップには、ソニックやサンリオキャラクターズ、ディズニー、ピクサー、マーベル、トムとジェリー、セサミストリート、『うる星やつら』のラム、『魔法の天使クリィミーマミ』など人気キャラクターたちが集結。オリジナルキャラクターを含む全36種類、サイズ違いを合わせて全59商品を展開。

発売に先駆け、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開かれた発表会では、企画担当者が開発の狙いや細部へのこだわりを紹介。ゲストとして、デビュー15周年を迎えたきゃりーぱみゅぱみゅさんも登場しました。

■ぬいぐるみとフィギュア、“好き×好き”から誕生

国内玩具市場が拡大を続けるなか、その成長を支えているのが、玩具を集めたり飾ったり、身につけたりして楽しむ大人の「キダルト」層。セガ フェイブは、30年以上にわたる玩具づくりの知見を生かし、大人に向けて「遊びを持つもの」としてトイをあらためて提案しようと、BLOFFFuを開発しました。

最大の特徴は、ぬいぐるみと成型玩具という、異なる素材をひとつにしたこと。商品企画を担当した小泉尚子さんは、ぬいぐるみもフィギュアも好きだったことから、「好きと好きを合わせたらいいんじゃないか」と発想したといいます。試作品で2つの素材を組み合わせた瞬間、その不思議な違和感とかわいらしさに「いいじゃん!」と驚いたことが、企画の出発点になりました。

本村 遊さん(左／株式会社セガ フェイブ 商品企画本部 FT企画部 兼 戦略本部 FTマーケティング部 部長)、小泉尚子さん(右／同 FT企画課 課長)

ふわふわした大きな頭に対して、体は細くコンパクト。一般的なぬいぐるみとは異なるアンバランスなフォルムですが、成型ボディならではのすっきりとした形が、独特のかわいらしさを生み出しています。

■目が合った瞬間に“キュン”とする表情

開発で特にこだわったのが、キャラクターの「目」です。素材や作り方を含め、キャラクターごとにどのような目にすれば魅力が伝わるかを検討。「目が合ったときに、キュンとするものを作りたかった」と小泉さん。

かわいらしい顔だけでなく、ぬいぐるみの頭と成型ボディをつなぐジョイントや、しっかり自立するための重さとバランスも調整。頭が大きくても、すくっと立つ姿を実現。やわらかな毛並み、硬質なボディ、手にしたときの重さなど、触れて初めて分かる感覚も大切に。パッケージを含め、五感を刺激する商品づくりを目指したそう。

■持ち歩く、遊ぶ、飾る――選べる3サイズ

BLOFFFuは、ライフスタイルや楽しみ方に合わせて選べる3サイズを展開します。

最も小さい「BIT（ビット）」は、持ち歩いたり、デスクまわりに飾ったりしやすい手のひらサイズ。小鳥が指にちょこんととまる姿をイメージした専用パーツ「PERCH（パーチ）」が付属し、指や身近な場所に取り付けて楽しめます。

中間サイズの「MOD（モッド）」は、座らせたり、立たせたり、ポーズを変えたりできる、遊びとディスプレイのバランスを取ったサイズ感。

最大サイズの「DEKA（デカ）」は、その名のとおり、「デカ!」と驚くサイズ感。部屋に置くだけで空間の主役になり、キャラクターと一緒に暮らしているような感覚が楽しめそう。

全36種類それぞれにキャラクターの世界観を広げる専用アイテムが付属。専用アイテムを持たせたり、ポーズをつけたり、飾る場所を変えたりしながら、自分なりの物語をつくることができます。

■「Perfectly mismatched」に込めたメッセージ

同シリーズのコンセプトは、「Perfectly mismatched（パーフェクトリー・ミスマッチド）」。

ふわふわとカチカチ、大きな頭と小さな体。一見ミスマッチなもの同士を組み合わせることで、それまでになかった魅力や個性が生まれる。単に新しい形の玩具を作るのではなく、凸凹な組み合わせの中にこそ、自分だけの特別な“好き”や遊び方が見つかることを伝えたい。その思いから、商品を通じてポジティブなメッセージを届けることも、シリーズの大切な役割と位置づけています。

BLOFFFuには既存の人気キャラクターに加え、オリジナルキャラクターのジグ（Ziggg）、アム（Amuuu）、ミャッフ（Myafffu）も登場。論理的でフィギュア好きなジグと、自由奔放でぬいぐるみ好きなアムという対照的な双子に、IQ263の天才猫・ミャッフが加わります。性格も好みも異なる3体は、「Perfectly mismatched」という考え方を体現する存在です。

■きゃりーぱみゅぱみゅ「トイは友達」

発表会に登場したきゃりーぱみゅぱみゅさんは、BLOFFFuを見て「頭の大きいモフモフした感じと、コンパクトでキュッとした体のバランスが絶妙。最高にかわいい」とコメント。きゃりーさんにとって、トイは「友達」のような存在。目が合うと思わず笑顔になり、手に入れた場所や当時の出来事もよみがえることから、「自分の相棒でもあり、友達のよう」と語りました。

また、自身の表現についても「ただかわいいだけだと、ちょっと飽きてしまう」と話し、かわいらしさの中にユニークさやグロテスクな要素を取り入れてきたことを紹介。思わず“二度見”してしまうような違和感を仕掛け、「ただかわいいだけで終わらせない」ことを大切にしていると明かしました。

■全59商品を渋谷で手に取れるポップアップ

BLOFFFuは10月16日から、公式ECサイトと東京・渋谷のポップアップストアを中心に販売されます。異なる素材を組み合わせるため、細かな縫製と成型ボディの品質管理が難しく、初年度はクオリティーを優先して数量限定で生産・販売を予定しているそう。

MIYASHITA PARK North 2階「THE［ ］STORE」で開催されるポップアップストアでは、全59商品を実際に手に取って、その質感や重さを確かめることができます。開催期間は10月16日から11月1日まで。

ぬいぐるみでも、フィギュアでもない。眺めても、触っても、連れ歩いても楽しめるBLOFFFuは、大人と玩具の新たな付き合い方を提案する存在になりそうです。