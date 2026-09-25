スシローは10月7日から、今年デビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター『ポムポムプリン』との初コラボレーションを全国の店舗で実施する。

スシローでポムロー

「2026年サンリオキャラクター大賞」で1位を獲得した『ポムポムプリン』をテーマに、ピック付きのおすしやステッカー付きスイーツ、マスコット付きソフトドリンクなどを展開するという。

ピック付きのおすし第1弾、10月7日から

第1弾では、全7種のコラボピック付きおすしとして、「第1弾 ポムポムプリン コラボピック付き エビエビサラダ」(280円～)、「第1弾 ポムポムプリン コラボピック付き ハンバーグにぎり」(250円～)が登場する。

第1弾 ポムポムプリン コラボピック付き エビエビサラダ

第1弾 ポムポムプリン コラボピック付き ハンバーグにぎり

ピック付きのおすし第2弾、10月21日から

第2弾では、「第2弾 ポムポムプリン コラボピック付き いくら包み」(280円～)、「第2弾 ポムポムプリン コラボピック付き てりたま軍艦」(250円～)を販売する。こちらもコラボピックは全7種。

第2弾 ポムポムプリン コラボピック付き いくら包み

第2弾 ポムポムプリン コラボピック付き てりたま軍艦

ステッカー付きスイーツ第1弾、10月7日から

第1弾では、全5種のホログラム仕様コラボステッカー付きスイーツとして、「第1弾 ポムポムプリン コラボステッカー付き ティラミスケーキ」(380円～)が登場する。

第1弾 ポムポムプリン コラボステッカー付き ティラミスケーキ

ステッカー付きスイーツ第2弾、10月21日から

第2弾では、「第2弾 ポムポムプリン コラボステッカー付き プリンアラモード」(380円～)を販売。コラボステッカーは第1弾と同じく全5種で、ホログラム仕様となっている。

第2弾 ポムポムプリン コラボステッカー付き プリンアラモード

また、コラボステッカーの裏面には、スシローで使える5%OFFクーポンが付く。利用可能期間は11月18日から12月20日までで、期間中は何度でも利用できる。

クーポンを利用するには、ステッカー裏面の二次元コードをスマートフォンで読み込み、WEBページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませる必要がある。ステッカー裏面の二次元コードをセルフレジに直接読み込ませても、クーポンは適用されない。

なお、「お持ち帰りネット注文」と「デリバリー」はクーポンの対象外となる。

プリン好きのポムポムプリンにちなんだ「まぜまぜ! プリンッペ」

『ポムポムプリン』の好きな食べ物であるプリンを使った「ポムポムプリン コラボキラキラステッカー付き まぜまぜ! プリンッペ」(430円～)も登場する。

“SUSHIRO Cafe”のパティシエが開発した商品で、全1種のホログラム仕様コラボキラキラステッカーが付いてくる。

ポムポムプリン コラボキラキラステッカー付き まぜまぜ! プリンッペ

シークレット入りのマスコット付きソフトドリンク

コラボマスコット付きソフトドリンクは、第1弾と第2弾で展開する。「第1弾 ポムポムプリン コラボマスコット付き ソフトドリンク」(1,320円～)は10月7日から、「第2弾 ポムポムプリン コラボマスコット付き ソフトドリンク」(1,320円～)は10月21日から販売する。

マスコットは各弾ともシークレットを含む全4種。デザインによってサイズが異なる。

第1弾 ポムポムプリン コラボマスコット付き ソフトドリンク

第2弾 ポムポムプリン コラボマスコット付き ソフトドリンク

第1弾はミニチャーム付き「つくローセット」

第1弾では、「ポムポムプリン コラボミニチャーム付き つくローセット」(760円～)を販売する。

セット内容は、えび・まぐろ・サーモン・たまご・いくら・コーンマヨ・きゅうり・ミニしゃり・のり。コラボミニチャームは全3種となっている。

ポムポムプリン コラボミニチャーム付き つくローセット

第2弾はファスナーポーチ付き「つくローセット」

第2弾では、「ポムポムプリン コラボファスナーポーチ付き つくローセット」(740円～)を販売する。

セット内容は第1弾と同じく、えび・まぐろ・サーモン・たまご・いくら・コーンマヨ・きゅうり・ミニしゃり・のり。コラボファスナーポーチは全4種となっている。

ポムポムプリン コラボファスナーポーチ付き つくローセット

こちらも全5種のコラボシートが付属し、期間中に絵柄の変更はない。「ぷちローコイン」は付かない。