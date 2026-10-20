フジテレビは20日、同局の番組宣伝システムが第三者による不正アクセスを受け、メディア関係者の個人情報が最大730件漏えいした可能性があると発表した。

同局によると、19日夜に番組宣伝システムへの不正アクセスが発生したことを確認。当該システムに登録されていたメディア関係者の氏名、会社名、メールアドレスなどの個人情報が外部に漏えいした可能性があり、その対象は現時点で最大730件とみられる。

登録されていた資料を含め、影響範囲などの詳細については現在確認を進めている。

なお、今回不正アクセスを受けたのは番組宣伝業務に関わる関係者向けのシステムであり、視聴者の個人情報は登録されていないという。

不正アクセス確認後、システムを停止

同局は、不正アクセスを確認した後、速やかに当該システムの利用を停止し、被害拡大を防ぐための措置を講じたと説明。

関係者に対して「多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後については、原因究明とシステムの安全性の確認を進めるとともに、再発防止策を検討するとし、「新たにお知らせすべき事実が判明した場合には、速やかに公表いたします」としている。