あさくまは10月24日・25日、「ステーキのあさくま」の対象店舗で、ステーキ3種類を価格据え置きで50%増量する「肉の日 お客様感謝デー」を開催する。

サーロイン・テンダーロイン・ランプが50%増量 対象は「サーロインステーキ」「テンダーロインステーキ」「ランプステーキ」の3種類。ランチタイムからディナータイムまで、通常100gの商品を150g、200gを300g、300gを450gに増量して提供する。

サーロインは脂の甘みと濃厚なうま味、テンダーロイン(ヒレ肉)はきめ細かな肉質とやわらかさ、ランプはあっさりとした味わいが特徴だ。

サーロイン

サラダバー付きはランプ150gが2,420円から 通常店舗では、いずれもサラダバー付きで販売する。サーロインは150gが2,970円、300gが4,345円、450gが5,335円。テンダーロインは150gが3,520円、300gが5,445円、450gが6,985円となる。

ランプは150gが2,420円、300gが3,520円、450gが4,345円。サラダバーでは、コーンスープや牛すじカレー、デザートも楽しめる。

一宮浅野店、稲沢店、長後店、越谷店、牛久店など14店舗ではサラダバーが別料金となり、ステーキはサーロイン150gが2,200円、テンダーロイン150gが2,750円、ランプ150gが1,650円から。サラダバーセットは別途770円で追加できる。

サラダバー別店舗 肉の日メニュー

西梅田ハービスプラザ店、鶴見店、中部国際空港店は別メニューで提供する。実施店舗や店舗ごとのメニューは公式サイトで確認できる。対象商品は割引対象外で、品切れとなる場合がある。

鶴見店 肉の日メニュー