愛知県を中心とした東海エリアで大定番のハンバーグといえば「ステーキのあさくま」です。「マツコの知らない世界」でも絶賛されていたコーンスープを筆頭に、牛100%ハンバーグ、種類が豊富すぎてもはや主役ともいえるサラダバーなど太っ腹な特徴がすごいお店! 東海エリア以外にも店舗があると知り訪れてみました。

メニューを見ているだけでも怖いほど太っ腹

「ステーキのあさくま」は1948年に創業した愛知県発のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海エリア以外の方は馴染みが薄いかもしれませんが、実は大阪・岡山・関東にも店舗があります。

店内は座席間が広く取られていて、家族や友人とゆったり過ごせる雰囲気。メニュー表は昔ながらのエモい表紙です。

ゆったりとくつろげる座席間の広さ

初めて訪れた筆者は人気No.1の「あさくまハンバーグ」を選びました。

ハンバーグのソースは「ステーキソース」「フレッシュオニオンソース」「デミグラスソース」から選ぶことができます。

選べる3種のハンバーグソース

「あさくまハンバーグ」にはサラダバーが付いていました。単品で注文すると1,518円なのにセットだと無料!? しかもサラダ・ライス・カレー・コーンスープ・お惣菜・デザートなどバリエーションがすごい。愛知といえばコーヒーを1杯頼むと豪華なモーニングが付いてくることも有名ですが、かなり太っ腹な県民性があるのでしょうか。

メニューにはほかにも、筆者が注文した「あさくまハンバーグ」のハンバーグが2倍量の「ダブルあさくまハンバーグ」や、「天然ホタテのバター醤油焼き」がセットになったものも。

「あさくま」と言えば度々話題になるのは「学生ハンバーグ」。創業者の方が「学生でもおいしい肉をお腹いっぱい食べてほしい」と伝統的に提供しているそうで、できるだけ値上げをしない方針ゆえにかなりお得なメニュー! 学生の方はいいなぁと思っていたらメニュー表には「学生さん以外の方も、もちろんどうぞ!」と記載が。やっぱり太っ腹!

海鮮好きな筆者は「ホタテ・有頭赤海老・舌ヒラメのミックスグリル」が気になりました! ゴロゴロとサイズも大きいので食べ応えもありそう。

ハンバーグ＆ステーキに追加で注文できるトッピングも魅力だと感じました。カニクリームコロッケや大エビフライなどそれだけでもメイン級の存在なのにお肉にトッピングしたら……幸せすぎませんか。

メイン級のトッピングたち

サラダバーだけを注文する日を作りたい……豊富すぎるラインナップ

注文を終えたのでサラダバーに行ってみることに。ホテルの朝食ビュッフェも顔負けの品揃え豊富さに驚きました。

ぎゅっと1か所に野菜が並べられています……!

混雑することもなくゆっくり選ぶことができました

枝豆やコーン、カボチャやふかしたじゃがいもなど、彩りも豊かなのが楽しい!

隣にはデザートコーナーも。フルーツやコーヒーゼリー・杏仁豆腐やプリンなどお肉を食べたあとに口をさっぱりさせてくれそうなラインナップですね◎

フルーツや杏仁系が多いのが嬉しい

その隣にはご飯、カレー、パンなども! 単品でも販売していた理由がわかるかもしれません。サラダバーだけを食べに来たって十分なラインナップなんですよね。

サラダバーだけでもお腹いっぱいになれそう

ほぼ全員がよそっていたのは、あさくま名物の「コーンスープ」。「あさくまと言えばコーンスープ」と認識する人も多いほど有名なメニューで、レトルトでネット販売もされています。2026年1月放送の「マツコの知らない世界」コーンスープ特集でも紹介されていました。

「全国でコーンスープを飲む量が最も多い地区は中京エリア」という調査もあるらしく、その要因はあさくまのコーンスープだといわれているのだとか!

大人気のあさくまのコーンスープが何度でも好きなだけよそえる

クルトンもトッピングしてみました。見た目は一般的なコーンスープと大きく違いが無いように見えますが……

スプーンですくってみると、かなりどろっとしています! 一般的には牛乳を加えるところ、北海道産スイートコーンを100%使用していることもありコーンだけを濃厚に味わえる! 思わず何度もおかわりをしてしまいました。

濃厚さが他のコーンスープとは比べ物にならない

サラダバーも盛りつけてきました。盛り付け下手ですみません……デザート系の豊富さにテンションが上がってしまい1巡目なのに右半分をデザート系で占めてしまいました。

個人的"サラダバーハイライト"はライチとの再会! ライチってシズラーのサラダバーでしか出会えない食べものだと思っていたのですが、あさくまでも出会えるんだね……感動!

広範囲に肉汁が飛び散るほど熱々

サラダバーを堪能しているうちに「あさくまハンバーグ」が運ばれてきました!

熱々でジュージュー音が鳴った状態で届くので、なにもしなくても肉汁がかなり広範囲に飛び散ります! ペーパーナフキンなどで防御しましょう。さらにナイフをいれると……

まさに絵にかいたような「肉汁じゅわ～」が発生しました!

味は肉々しい! のに柔らかく、思っていたよりはさっぱりしている気がします。

お肉独特の臭みやしつこさが皆無

ソースは「フレッシュオニオンソース」を選択。玉ねぎのシャキシャキ感があってよりお肉をさっぱり食べることができました!

肉汁が飛び散るほど熱々ではあるものの、「ペレット」と呼ばれる熱された鉄にハンバーグを押し当てることで、さらに焼き加減を調整することができます。このペレットはあさくまが考案し広めたものなのだそう。あさくま、多方面に影響力が強い!

添えられていたポテトも十分な焼き目がついていて、これも密かにハマりました……!

これ以上ないくらいガリッガリになるポテト

「あさくまハンバーグ」＋サラダバー＆コーンスープとまずは初心者コースでかなり堪能できた初あさくまでした。お腹がいっぱいだからとカレーはスルーしてしまったのですが、実はあさくまのサラダバーの「牛すじカレー」はカレーだけの専門店ができるほどの人気なのだそう。えー、知らなかった! 近いうちにまたカレーのリベンジに来たいと思います。

さらに毎月最終土曜日＆日曜日は「あさくま肉の日」とのことで、対象の「サーロインステーキ」が価格はそのままに50〜66%増量する日だそうで……! どこまでも太っ腹すぎるとあさくまに感動したデビュー日となりました。