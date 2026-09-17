「ザ ブッフェ ニューマーケット」は9月17日から、「イオンモールむさし村山店」と「イオンレイクタウン越谷店」の2店舗で、肉料理の楽しみ方を充実させた「グリルメニュー3種」をプレミアム・インペリアルコースに追加する。

グリルメニュー3種

「熱々鉄板牛カットステーキ」はジューシーな牛肉を熱々の鉄板で

「熱々鉄板牛カットステーキ」は、熱々の鉄板で味わうジューシーな牛カットステーキ。

ソースをかけて、アツアツのうちに楽しめる一品となっている。なお、カットステーキは下ごしらえで調味液に浸漬しているという。

熱々鉄板牛カットステーキ

「チーズinハンバーグ 流れるチーズソース」は濃厚なチーズソースを使用

「チーズinハンバーグ 流れるチーズソース」は、チーズinハンバーグに濃厚なチーズソースを組み合わせたメニュー。

テーブルでチーズソースを注ぎ、ジューシーなハンバーグと濃厚な味わいを楽しめる。チーズソースが流れ落ちる見た目にもインパクトのある一品となっている。

チーズinハンバーグ 流れるチーズソース

「クリスピーフライドチキン」は2種類のディップソースから選べる

「クリスピーフライドチキン 選べるディップソース」は、カリッとした食感が楽しめるクリスピーフライドチキンに、2種類のディップソースを合わせて楽しむメニュー。

ディップソースは「スパイシーケイジャン」と「ハニーマスタード」から選べる。

クリスピーフライドチキン

対象は2店舗、プレミアム・インペリアルコースで提供

「グリルメニュー3種」は、「ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山」と「ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷」で提供する。対象となるのは、時間無制限の「プレミアムコース」と「インペリアルコース」。

「プレミアムコース」では、ブッフェ料理、オーダーメニュー、ドリンクバーを楽しめる。オーダーメニューには、飲茶各種、にぎり寿司、グリルメニューなどを用意する。

「インペリアルコース」は、「プレミアムコース」の内容に期間限定の特別メニューを加えたコースとなる。