「ザ ブッフェ ニューマーケット」は9月17日から、「イオンモールむさし村山店」と「イオンレイクタウン越谷店」の2店舗で、肉料理の楽しみ方を充実させた「グリルメニュー3種」をプレミアム・インペリアルコースに追加する。
「熱々鉄板牛カットステーキ」はジューシーな牛肉を熱々の鉄板で
「熱々鉄板牛カットステーキ」は、熱々の鉄板で味わうジューシーな牛カットステーキ。
ソースをかけて、アツアツのうちに楽しめる一品となっている。なお、カットステーキは下ごしらえで調味液に浸漬しているという。
「チーズinハンバーグ 流れるチーズソース」は濃厚なチーズソースを使用
「チーズinハンバーグ 流れるチーズソース」は、チーズinハンバーグに濃厚なチーズソースを組み合わせたメニュー。
テーブルでチーズソースを注ぎ、ジューシーなハンバーグと濃厚な味わいを楽しめる。チーズソースが流れ落ちる見た目にもインパクトのある一品となっている。
「クリスピーフライドチキン」は2種類のディップソースから選べる
「クリスピーフライドチキン 選べるディップソース」は、カリッとした食感が楽しめるクリスピーフライドチキンに、2種類のディップソースを合わせて楽しむメニュー。
ディップソースは「スパイシーケイジャン」と「ハニーマスタード」から選べる。
対象は2店舗、プレミアム・インペリアルコースで提供
「グリルメニュー3種」は、「ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山」と「ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷」で提供する。対象となるのは、時間無制限の「プレミアムコース」と「インペリアルコース」。
「プレミアムコース」では、ブッフェ料理、オーダーメニュー、ドリンクバーを楽しめる。オーダーメニューには、飲茶各種、にぎり寿司、グリルメニューなどを用意する。
「インペリアルコース」は、「プレミアムコース」の内容に期間限定の特別メニューを加えたコースとなる。