ダンス&ボーカルグループのWATWINGが10月21日、New EP『love』をリリースする。

WATWING New EP『love』

八村倫太郎とNOAが共同プロデュースを手がけた楽曲も収録

『love』は“Love”をテーマに、さまざまな「愛のかたち」を描いた全5曲入りEP。フジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』主題歌「Present」 、八村倫太郎主演映画『ホーム スイート ホーム』主題歌「My Sweet Place」に加え、大橋ちっぽけプロデュース「Get So Jealous」 、SEAMOプロデュース「True Friend」 、八村倫太郎と以前から親交のあるNOAが共同プロデュースを手がけた「Undone」が収録される。

「Undone」では自己愛、 「My Sweet Place」では家族愛、 「Present」では恋愛、 「Get So Jealous」では恋愛における嫉妬、 「True Friend」では友情愛を描き、それぞれ異なる視点から“Love”を表現している。

映像作品には「Present」 「My Sweet Place」 「Get So Jealous」のMusic Videoを収録する。

また、10月7日にはEPから「Get So Jealous」を先行配信。大橋ちっぽけがプロデュースを手がけた本楽曲は、“嫉妬”をテーマに、好きだからこそ膨らんでいく感情をユーモラスな言葉で描いた一曲。爽やかで疾走感のあるロックサウンドに乗せ、恋する気持ちの揺れ動きを表現している。