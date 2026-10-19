ダンス&ボーカルグループのWATWINGが10月21日、New EP『love』をリリースする。

WATWING New EP『love』

WATWING New EP『love』

八村倫太郎とNOAが共同プロデュースを手がけた楽曲も収録

『love』は“Love”をテーマに、さまざまな「愛のかたち」を描いた全5曲入りEP。フジテレビ系ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』主題歌「Present」 、八村倫太郎主演映画『ホーム スイート ホーム』主題歌「My Sweet Place」に加え、大橋ちっぽけプロデュース「Get So Jealous」 、SEAMOプロデュース「True Friend」 、八村倫太郎と以前から親交のあるNOAが共同プロデュースを手がけた「Undone」が収録される。

「Undone」では自己愛、 「My Sweet Place」では家族愛、 「Present」では恋愛、 「Get So Jealous」では恋愛における嫉妬、 「True Friend」では友情愛を描き、それぞれ異なる視点から“Love”を表現している。

映像作品には「Present」 「My Sweet Place」 「Get So Jealous」のMusic Videoを収録する。

また、10月7日にはEPから「Get So Jealous」を先行配信。大橋ちっぽけがプロデュースを手がけた本楽曲は、“嫉妬”をテーマに、好きだからこそ膨らんでいく感情をユーモラスな言葉で描いた一曲。爽やかで疾走感のあるロックサウンドに乗せ、恋する気持ちの揺れ動きを表現している。

【編集部MEMO】
WATWING(ワトウィン)は、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループを作るべく開催された「Star Boys Audition」を勝ち抜いた古幡亮、鈴木曉、高橋颯、八村倫太郎、桑山隆太、福澤希空の6人によって2019年6月に結成。グループ名は、 「WAT=WHAT(何)のスラング」と「WING=翼」から成り、「誰に何を言われようと、自分達の想いを貫いて 羽ばたいて行きたい」という想いが込められている。

絶体絶命のピンチを乗り越えたその先には――渋谷ABEMAS・松本吉弘は突然のリーチをどうやってくぐり抜けるのか!?【Mリーグ10月16日(金)麻雀ch 2試合目】下石戟 VS 醍醐大 VS 本田朋広 VS 松本吉弘
浪川大輔、怒らない下野紘に思わず絶叫「やらかし大賞にもほどがある！」さらに"ガラケー"派・下野がついに機種変…!?
あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
『酒のツマミ』『THE SECOND』日置祐貴氏、フジテレビ退社を決断した“45歳”の意味　一クリエイターとして「打席に立ち続けたい」
レギュラーシーズン通算得点第1位! Mリーグのスピードスター・佐々木寿人が見せた「会心のビタ止め」【9月22日麻雀2ch 第1試合】鈴木大介 VS 佐々木寿人 VS 茅森早香 VS 鈴木優
番組専用の“裏垢”へ匿名で自由に投稿　その投稿をもとにギリギリのラインを攻めた本音トークを展開　麒麟・川島明がMCを務める新番組『裏垢ウララカ』が10月3日から4週連続で配信　
海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
Mリーグ、複合型映画館「ユナイテッド・シネマ」とコラボ！Mリーグ2026-27 全国一気通貫ツアー開催
美の努力は“隠す”から“見せる”時代に――小田切ヒロ×池田直人×小島健『エイジレスボーイズ』が美容の先に描く「人生物語」
関連画像をもっと見る