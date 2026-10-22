リリースから10年を経て――星野源の楽曲「恋」が、22日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率11.6％を記録し、6位にランクインした。今月には妻・新垣結衣との第1子誕生を発表し、リリース10周年を記念したアナログ盤の発売も決定している。

星野源

「恋ダンス」で社会現象、10周年記念アナログ盤も発売へ

「恋」は2016年10月5日に発売されたシングルで、星野自身も出演したTBS系ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌。ドラマのエンディングで出演者が踊る「恋ダンス」とともに社会現象を巻き起こした。

今年10月にリリース10周年を迎えたことを記念し、新たなリマスタリングを施した7インチアナログ盤が、2027年1月28日に発売されることも発表された。

また、星野は今月13日、妻で俳優の新垣結衣との間に第1子が誕生したことを発表。2016年の『逃げるは恥だが役に立つ』で共演した2人が、2021年の結婚発表を経て新たな家族を迎えたことも話題を集めている。

なお、同ランキングの1位は、RADWIMPSの「夕星-ゆうづつ-」で上昇率44.2％を記録。横浜流星と広瀬すずがW主演を務める映画『汝、星のごとく』の主題歌で、16日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』で披露された。

2位にはVaundyの「しわあわせ」(上昇率34.5％)、3位にはEXILEの「Lovers Again」(同19.3％)がランクインした。

※オリコン調べ(2026年10月26日付、集計期間：10月12日～18日)