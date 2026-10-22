8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの5thシングル「Touch」のリリースを記念し、通信カラオケ・JOYSOUNDで21日から「MAZZEL×JOYSOUNDコラボキャンペーン」がスタートした。

今回のキャンペーンでは、対象のカラオケ店舗で無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って課題曲を選曲すると、その場で抽選に参加できる。

課題曲は、5thシングルの収録曲「Touch」「So Strawberry」「Round 12」の3曲。スマートフォンに表示されるスピードくじに挑戦すると、抽選で20人に「Touch」のロゴが入ったMAZZEL×JOYSOUNDオリジナルパスケースが当たる。

さらに、参加者全員にMAZZEL×JOYSOUNDオリジナル待ち受け画像(全1種)をプレゼント。スピードくじには1曲につき1日1回挑戦でき、キャンペーン期間中は何度でも応募可能。当選は1人につき1回のみ有効となる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。実施期間は11月30日23時59分までとなっている。

今回のキャンペーンを記念する「Touch」は、爽やかで美しいメロディーラインが印象的な楽曲。イモトアヤコが連続ドラマ初主演を務める東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『再生のウズメ』(毎週土曜23:40～)の主題歌にも起用されている。