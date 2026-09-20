マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、取材をして特に気になった人をピックアップする【帰り道に検索しました】の第2回をお送りする。

WATWING =AGESTOCK2026実行委員会 提供

八村倫太郎さん主演映画の舞台挨拶を取材して気になったWATWING

きょう20日に神奈川・横浜アリーナにて開催されるイベント『AGESTOCK2026 in 横浜アリーナsupported by TGC CAMPUS』に、6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGが出演します。(※スケジュールの都合により鈴木曉、八村倫太郎、桑山隆太、福澤希空の4名での出演)

WATWING! 八村倫太郎さんの所属するグループだ。以前、映画『ホーム スイート ホーム』の完成披露舞台挨拶を取材した際、八村さんの立ち振る舞いに心を動かされ、そのことを記事にしました。すると、Xの返信ポストや引用リポストで、ファンの皆さんからたくさんの言葉をいただき、その一つひとつを読んで、八村さんがいかに愛されているかがひしひしと伝わってきました。そして、せっかくならいただいたコメントにお返事できればと思い、筆をとった次第でございます。頂戴したポストは抜粋しながら引用しております。

WATWINGのYouTube

倫ちゃんが所属するWATWINGのメンバーも同じように最高な人たちの集まりです!!! WATWINGのYouTubeもぜひ見てほしいな〜

→Tomominさま、コメントありがとうございます! 最高な人たちの集まりってことは、すなわち最高のグループってことだ。あたし、最高のグループのこと、もっと知りたいです。ということで、ポストにURLを貼っていただいた「My Sweet Place」のMusic VideoはPerformance Videoと合わせて10回くらい観ました。

この人の表情管理すごすぎない!? パッと空気を一変させる感じの歌声の人がいるグループ好きだなぁ〜と、その都度気になったメンバーの方のプロフィールをWikipediaで調べながら観ていたんですけど、古幡亮さんの「Wikipediaリーダー」ってなんですのん? めちゃくちゃWikipediaに詳しいみたいなことですか? 出典元のリンクには飛べないので、情報求むです。

八村倫太郎さんの言葉選び

いつも支えてくれてるスタッフさんに感謝の気持ちを持ってるところもちゃんと伝わってて嬉しくなるし、windyのことも褒めてもらえてる

→なおなおさま、コメントありがとうございます! 舞台挨拶のわずかな時間だけで何が分かるんだという話だと思うのですが、本当に、本当に伝わりました。そして、素敵だなと思ったところを記事にしたら、windyの皆さんがうなずいてくださって、とってもうれしくなりました(ファンの方たちをwindyって呼ぶの覚えました!)。

お話するのがとってもお上手で、それでいて誠実な人だから、あの場にいて私と同じように初めて八村さんの言葉に直接触れたライターさんやカメラマンさんにも、その気持ちが伝わっていたはずです。あと、八村さんの言葉選びが好きだなと思ったので、インタビュー記事をいろいろ読もうと思っています。

笑顔が素敵な人が好きだ

倫太郎さんのファンとしてとても嬉しいです。

ほんとに好青年で努力を惜しまず、気遣いも出来、頭も良くてファンも大事にしてくれる笑顔が素敵な人です。

こう言う記事で自分を比較して書いてあり初めて笑って読みました。

こんな素敵な記事を書く記者さんも素敵ですよ

→ちゃーさま、コメントありがとうございます! 微笑む感じの柔らかい笑顔も素敵ですし、全力で笑ってる(?)ときの笑顔もめちゃくちゃ良くないですか? 頂戴したコメントを読んでいて気づいたんですけど、歯をいっぱい見せて笑ってくれる人が好きなのかも。ダイアンの津田さんも好き。笑ってくれてるとうれしくなる。

そういえば、『溺れるナイフ』の映画を観たときに、夏芽かわいすぎ、コウかっこよすぎてズルいからの、おおともぉ、おおともぉ……となったのは、重岡大毅の歯をいっぱい見せる笑顔の反動も絶対にあるんだ。ここでもあえて敬称なしで重岡大毅と呼びたい情感が大友にはあったんだ。映画を観てない人にはなんのこっちゃですし、映画を観てもなんのこっちゃとなりそうなので、観てくださいとも言えないんですけど……。そして、読み直してて結構気持ち悪いんですけど、大丈夫そうですか……? 甘々の大目に見て、また笑ってくれますか……?

WATWINGの好きなところとかオススメの曲教えてください!

余談といいますか、前に八村さんの記事を書いているときに、WATWINGのことを調べて、高橋颯さん(※「高」ははしごだか)のお名前を拝見したことがあるなと思って調べたら、『デスノート THE MUSICAL』のゲネプロを取材したときにお見かけしておりました。

当時、ライターになるために上京してすぐの頃だったので、高橋さんのキャリアを見て、励まされましたことを思い出しましたし、今もバリバリと舞台の第一線で活躍されていて、こうしてまた知れてうれしくなりました。

ということもあって、あたくし、WATWINGが気になるグループとなっておりますので、windyの皆さん、ぜひWATWINGやメンバーの好きなところ、オススメの曲など、マイナビニュース・エンタメの公式X(@mn_enta)を通じてぜひ教えていただけると大変ありがたいです! 何卒よろしくお願いいたします!

桑山隆太、八村倫太郎、福澤希空、鈴木曉の『AGESTOCK2026』出演コメント