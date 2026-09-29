レゴ(R)ジャパンは、アニメ『ドラゴンボール』とのコラボレーション第1弾として、「レゴ(R) アイコン ドラゴンボール 神龍＆孫悟空」を11月4日に発売する。価格は2万3980円。

「レゴ(R) アイコン ドラゴンボール 神龍＆孫悟空」

「レゴ(R) アイコン ドラゴンボール 神龍＆孫悟空」は、7つのドラゴンボールから神龍がダイナミックに出現する印象的なシーンを、レゴ(R)ブロックで再現した大人向けのディスプレイモデル。

神龍の長くうねる胴体や表面の質感までこだわって設計されており、完成時のサイズは高さ約32cm、奥行約24cm、幅約26cmとなる。

モデル中央には、筋斗雲に乗った少年期の孫悟空のレゴ(R)ミニフィギュアを配置。ミニフィギュアは取り外し可能で、自由にポーズを変えて飾ることができる。台座には、物語の鍵となる7つのドラゴンボールもあしらわれている。

本商品は、レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴ(R)認定販売店 ベネリック レゴ(R)ストア 楽天市場店、レゴ(R)ランド・ジャパン・リゾート、レゴ(R)ランド・ディスカバリー・センター東京・大阪などで販売される。

レゴ(R)Insidersメンバーは、一般販売に先駆けて11月1日から購入可能。また、20ポイントとの交換で、本商品をデザインした限定デジタルポスターを入手できる。

レゴ(R)ジャパンは東映アニメーションとのパートナーシップにより、2027年以降も『ドラゴンボール』とのコラボレーション商品を展開する予定だ。

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