妻との結婚記念日を祝うため、いつもより少し良いレストランを予約した岡村隆史。ところが、店に入ると、思いがけない人物が食事を楽しんでいた。さらに、結婚記念日だと伝えたことをきっかけに、予想もしなかった出来事が起こる。15日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村が妻との忘れられない一日を振り返った。

岡村隆史

結婚記念日に訪れた店で「うわっ!」 思いがけない人物と遭遇

この日の放送で岡村は、「僕、実は結婚してるんですね」と冗談交じりに切り出すと、「先日その結婚記念日がありまして」と報告。「記念日やから、ええとこご飯食べに行こう」と、妻とレストランを予約して食事に出かけたことを明かした。

ところが、予約していた店に到着すると、そこには思いがけない人物の姿があった。

「行ったら、ノリさんがいた」

岡村が遭遇したのは、とんねるずの木梨憲武。家族と食事を楽しんでいたという木梨を見つけ、岡村は「うわっ!」と驚いたそう。店に入ってすぐに気づいたため、その場であいさつを交わした。

岡村が「今日、実は結婚記念日で」と伝えると、木梨は「あ、そうなの。おめでとう」と祝福。岡村も「ありがとうございます」と感謝を伝え、その後は離れた席で妻と食事を楽しんでいた。

「僕、出しとくから」木梨憲武の厚意に岡村隆史も恐縮

すると、食事の途中で木梨が岡村の席までやって来た。岡村によると、木梨は結婚祝いもしていなかったことに触れながら、食事代を負担すると申し出たという。突然の厚意に岡村は「すみません、ありがとうございます」と恐縮した。

さらに木梨からは、「その代わりラジオとかで言ってね」とユーモアを交えたお願いも。岡村は「すぐオールナイトで言わせていただきます」と約束し、木梨からも「それ頼むね」と返されたそうで、「これ言わなあかんなと思って」と今回の放送で紹介した理由を説明した。

木梨の気前の良さに、矢部浩之も感心。全国各地に行きつけの店があるという木梨の交友関係の広さについても話が広がった。

店員から明かされた過去の出来事「おごってもらってばっかりや」

食事を終えた岡村は、帰り際に改めて会計について確認したという。すると、すでに木梨が支払いを済ませてくれていたことが分かった。

さらに店員から、以前には明石家さんまにも同じ店でごちそうになっていたと聞かされたそうで、矢部は「おごってもらってばっかりや」と苦笑。岡村は「2回ラッキーありました」と、思いがけない巡り合わせを振り返った。

矢部が「それはそれで記念になって」と話すと、岡村も「ほんまに」と同意。「妻も喜んでましたし」「いい記念日になったなっていう」と、うれしそうに語った。

最後は再び「結婚してるってことだけ、なんかすみません。びっくりさせて」とボケる岡村に、矢部が「結婚してることは謝らんでええよ」とツッコミ。夫婦の大切な一日に起きた出来事を、ナインティナインらしい掛け合いで締めくくった。