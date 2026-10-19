NCDは10月8日、「自転車の交通ルールと通行環境」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は9月2日～23日、月極駐輪場「ECOPOOL」利用者194名を対象に、インターネットで実施した。

日常の自転車利用において交通ルールを守ることが難しいと感じることがありますか

日常の自転車利用において交通ルールを守ることが難しいと感じることがあるか尋ねたところ、82.6%が「よくある」「ときどきある」と回答した。

交通ルールを守ることが難しいと感じる理由で最も多かったものは「車道が狭い」(73.2%）だった。次いで「車道の交通量が多い」(69.9%）、「歩道の方が安全に感じる」(65.9%）となっている。

交通ルールを守ることが難しいと感じる理由

自転車での車道走行時に危険を感じた経験を聞くと、91.9%が「よくある」「ときどきある」と答えた。歩道走行時に危険を感じた経験(45.0%）よりも大きく上回っている。歩道走行時に感じた危険要因は「幅が狭く走りにくい」「歩行者との接触」が上位で、車道だけでなく歩道にも安全性に不安があることがわかった。

自転車利用環境の改善に必要だと思うものを尋ねたところ、「自転車専用レーンの整備」(83.9%）が最も多く、「自転車が安全に走れる道路幅の確保」(83.2%）が続いた。