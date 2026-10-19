ダノンジャパンは10月19日より、「オイコス」ブランドより、新たに季節限定フレーバー「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 アサイーボウル」を、全国のコンビニエンスストアおよびスーパーマーケットで発売する。

「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 アサイーボウル」

「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 アサイーボウル」は、美容や健康への関心の高まりを背景に人気を集めるアサイーボウルの味わいを、オイコスならではの高タンパクヨーグルトで表現した季節限定フレーバー。

アサイーの深いコクに、ストロベリーの甘み、バナナのまろやかさ、カシスの華やかな酸味を重ねた、満足感のある味わいが特長の高タンパクヨーグルトで、アサイーボウルを思わせるフルーティーで豊かな風味を、オイコスならではの濃厚なギリシャヨーグルトの食感とともに楽しむことができる。

「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 アサイーボウル」

また、体への吸収・利用率が高く、筋肉合成などに活用されやすい「高吸収タンパク質」を10.2g配合。さらに、脂肪ゼロ、低GI、1カップ84kcalと、健康を意識する方にも取り入れやすいヘルシーさを兼ね備えており、パッケージは、アサイーとバナナをイメージしたカラーのグラデーションで縁取り、実りの季節にマッチした深みのある色合いと鮮やかなカラーでデザインしている。

113g入りで、価格はオープン。10月19日から全国のコンビニエンスストアで、10月26日から全国のスーパーマーケットに登場する。