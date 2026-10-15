ダノンジャパンは、8月に開催された八村塁主宰の育成プロジェクト「BLACK SAMURAI 2026」にゴールドパートナーとして協賛。このほど、参加した子どもたちを追ったドキュメンタリー動画と、八村選手のスペシャルインタビュー動画を公開した。

BLACK SAMURAI × OIKOS

「BLACK SAMURAI」は、八村選手が日本の次世代バスケットボール選手の育成を目指し、2025年に立ち上げたプロジェクト。今年は8月に、全国から選抜された中高生男女約100名を対象に、世界基準の指導に触れる機会を提供する「BLACK SAMURAI KOBE CAMP」(神戸開催)と、”世界基準の環境”を日本国内に再現し、全国から選抜されたU18の選手に挑戦の機会を提供する「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」(名古屋開催)を実施。最終日には、U18の選手たちによる集大成のGAME DAY(特別試合)が行われた。

BLACK SAMURAI × OIKOS

オイコスは「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」(名古屋開催)において、名古屋市を中心にバスケットボールに励む小学生プレイヤー11名とその保護者11名をイベント観戦に無償で招待するとともに、1年間にわたってオイコス製品を提供し、子どもたちの日々の挑戦を栄養面からサポートしてきた。

BLACK SAMURAI × OIKOS 小学生ドキュメンタリー動画

今回YouTubeにて公開されたのは、参加した11名の子どもたちの日々の練習からイベント当日までを追ったドキュメンタリー動画。参加した小学生や保護者からは、「自分も高校生になったらあの場所で試合をしてみたい」「子どもがもっとバスケを頑張りたいという気持ちになりました」といった声が寄せられ、トップレベルのプレーを間近で体験することが、子どもたちに新たな刺激をもたらしたことが分かったという。

また、ブランドアンバサダーの八村塁選手のスペシャルインタビューも公開。「ジブン、追い越す。」をテーマに、自身の経験を振り返りながら、目標を明確にすること、自分自身の現在地や強み・弱みを理解すること、そして壁にぶつかった時こそ成長の機会と捉えることの大切さについて語っている。スポーツに取り組む人はもちろん、仕事や勉強など、挑戦するすべての人に通じる「ジブン、追い越す。」ためのメッセージを届ける動画となっている。