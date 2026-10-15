人気のあまり、生産が追いつかない……一時期そんな事態に陥っていたのが、タンパク質補給を手軽に楽しめるプロテインヨーグルト「オイコス」だ。特に「オイコス プロテインヨーグルト プレーン・砂糖不使用」をはじめ、複数の製品が一時休売となるほどの人気ぶり。オイコスだけに、生産を需要が追い越す事態になってしまったわけである。

そんなオイコスからこのたび新フレーバーが登場。オイコス初となる「ライチ＆ピーチ」と、新たな定番「マスカット＆グレープ」の2種類だ。これは食べてみるしかない!ということで、さっそく2つを実食してみたぞ〜!

まずは「ライチ＆ピーチ」から実食!

ご存知のとおり、「オイコス」はタンパク質補給を意識したプロテインヨーグルト。濃密で食べ応えのある食感が特徴で、1カップで手軽にタンパク質を摂取できるのが魅力だ。

今回の新商品にも、体への吸収・利用される割合が高く、筋肉合成などに有効活用されやすいという「高吸収タンパク質」を10.2g配合。しかも脂肪分ゼロ、低GIと、間食や朝食にも取り入れやすい。おいしく食べながらタンパク質まで補給できるなんて……オイコス、そりゃあ人気が出るわけだわ。

さて、今回まず手に取ったのは、期間限定の「オイコスプロテインヨーグルト高吸収タンパク質ライチ＆ピーチ」。オイコス初の“ライチ”フレーバーである。

さっそくフタを開けてみると……

はい、こんな感じ。

ヨーグルトそのものは、いつものオイコスらしい濃密な質感。スプーンを入れた瞬間から、一般的なヨーグルトよりも随分とどっしりしているのがわかる。どちらかというとカッテージチーズに近いイメージよね。

それではさっそくひと口。パクッ。

おお〜っ、これは……華やかだ! ちゃんとライチだ! ライチの甘酸っぱく華やかな風味にピーチのやさしい甘みが重なってくる感じで、ヨーグルト本来の酸味とライチの甘酸っぱさもめちゃくちゃナチュラルにリンクしている。マジで自然な風味で、ライチ感を不自然にゴリ押ししてくるノリでもなく、めちゃくちゃスッキリした後味を楽しめる。

ライチだけだと香りが強くなりすぎるかもしれないが、ピーチが入ることで味わいが丸くなっている印象も。ライチの華やかさを前面に出しつつ、ピーチが後ろから甘みを足してくれる。名コンビやんけ……!

オイコス特有のしっかりした食感があるので、フルーツ系のヨーグルトなのに食べ応えもある。間食やデザートとして食べても満足感が得られるに違いない。

続いて「マスカット＆グレープ」も実食!

続いては、新たな定番フレーバーとして登場した「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 マスカット＆グレープ」。こちらは名前の通り、マスカットと赤ブドウを組み合わせた一品だ。

ひと口食べてみると……

う〜ん、こっちもウマァ〜い! マスカットの爽やかで華やかな香りがまず広がり、続いて赤ブドウの深みのある甘みが感じられる。ライチ＆ピーチとはかなり印象が違うかも。ライチ＆ピーチが香りの華やかさで楽しませてくれるタイプなのに対し、こちらはぶどうの甘みと爽やかさがバランスよくまとまっている感じね。

しかも、2種類のぶどうを使っていることで、単純なマスカット味や赤ブドウ味になっていないのもナイス! マスカットのフレッシュな香りに赤ブドウのジューシーな風味が加わり、味に厚みのようなものが出ている気もする。

もちろん、オイコスらしい濃密な食感も健在。濃厚なのに、フルーツの爽やかさがあるので、食べ終わったときもすっきり軽やか。朝食に取り入れるのはもちろん、仕事の合間の小腹満たしにもよさそうだ。

実際に食べ比べてみると、同じオイコスブランドでもしっかりキャラ分けできていることがわかる。

「ライチ＆ピーチ」はライチの妖艶な風味とピーチのやさしい甘み香りが華やかで、ちょっと特別感のある味わい。対する「マスカット＆グレープ」は、マスカットの爽やかな香りと赤ブドウの深い甘みが特徴的で、こちらはよりすっきりしていて、毎日食べる定番として取り入れやすい印象だ。

どちらもオイコスらしい濃密な食感を楽しみつつ、10.2gの高吸収タンパク質をしっかり補給できる。この手軽さこそ、多くの人から支持されている理由に違いない。

しばらくオイコスを食べていなかった人も、日常的に食べている人も、今回の新作2種類を見つけたらぜひ試してみてほしい。くどいようだが、個人的には華やかさなら「ライチ＆ピーチ」、爽やかさなら「マスカット＆グレープ」を推したい。ぜひその日の気分で選んじゃって!