ホシトリンクが運営する「道の駅ほうじょう」(鳥取県東伯郡北栄町)は10月10日から、「さるかに合戦？！秋のミニ運動会＆ハロウィンイベント」を開始した。10月31日までの期間限定で実施する。

同イベントは、鳥取県で旬を迎える「柿」と「蟹」に着目し、昔話「さるかに合戦」に見立てて地域の魅力を発信する企画。期間中は毎日、人気商品の引換券や割引券、瓶ラムネなどが当たるスタンプラリーを実施する。

11月18日・25日には、体験型アクティビティが楽しめる「秋のミニ運動会」を開催する。18日はキャッチできた本数によって獲得できる商品が変わる「棒キャッチゲーム」、25日には参加者全員にソフトクリーム割引券をプレゼントする「ねばりっこチーズ伸ばし大会」を開催する。

10月17日には、鳥取県産ブランド柿「輝太郎(きたろう)」特別イベントを開催。特別価格での提供のほか、試食会も実施する。17日・24日には、柿10玉を獲得できるチャンスもある『輝太郎』の目方・タイムあてゲームを実施する。

「ねばりっこ食堂」では、北栄町産コシヒカリの新米とともに海の幸や本まぐろを味わう贅沢な丼メニューを販売。「砂とりどりSweets」では、シャインマスカットを一房丸ごと乗せたパフェのほか、10月30日～11月1日の3日間限定でハロウィン期間限定のパフェも用意する。