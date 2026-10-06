流山本町活性化協議会は10月31日、流山駅前通りで「白みりんと切絵行灯の夕べ in 流山本町」を開催する。歴史的な建物が残る通りを会場に、行灯の明かりや演舞、地元の食を楽しむ催しだ。開催時間は17時～19時30分。

白みりんと切絵行灯の夕べ in 流山本町

和装での来場者にはプレゼントも用意

流山本町の切り絵行灯（あんどん）は、切り絵担当の飯田信義さんと行灯担当の長谷部年春さんがボランティアで制作している作品。一基ごとに店名や昔の屋号、住民の思い、その家の歴史などを異なる図柄で表現し、夕暮れには店先や民家の軒先で町並みを照らす、流山本町の名物のひとつになっている。

今回の「切り絵行灯回廊」では、流山駅前通りにその切り絵行灯を集め、一斉にライトアップする。当日はこのほか、富山県富山市八尾地域の伝統行事である「おわら風の盆」の特別演舞や、和太鼓・洋舞などのパフォーマンスも予定している。

浴衣や着物などの和装で来場した人には、流山鉄道の車両を切り絵で表現した「流鉄切り絵キーホルダー」をプレゼント（先着200人）する。

白みりんを使った料理やスイーツが集まるマルシェ

また同地は、澄んだ色合いと透明感、上品な甘みと濃厚なうま味が特徴の「白みりん」の産地としても知られる。当日は、白みりんを使ったフードやドリンクが楽しめる「白みりんマルシェ」も開催される。出店する店舗と内容は以下のとおり。

Odaidoco（おだいどこ）〜ととのいごはんとおやつ〜：こぼれ梅しゅうまい・みりんシロップの白玉だんご

カフェ＆バル 蔵ごころ：アイスクリーム白みりんシロップ添え

白みりんミュージアム：白みりんポップコーン・光る縁日くじ

かごや商店：流山本みりん・こぼれ梅

こてん：本とビール・米粉のチュロス

流山麦酒：クラフトビール

このほか、ミューズ熊坂音楽教室による「みんなでうたおう！」が、17時30分～18時と18時30分～19時の2回開催される。