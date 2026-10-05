星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は12月1日～25日の期間、関門海峡をテーマにした「海峡クリスマス」を開催する。

海峡クリスマス全景イメージ

同リゾートが位置する関門海峡は、1日に約500～1,000隻もの大小様々な船が行き交い、夜には対岸の夜景や関門橋のライトアップがきらめくのロケーション。このウォーターフロントならではの絶景とクリスマスを掛け合わせることで、ここでしか味わえない特別な夜の滞在を提案したいと考え、同イベントが企画された。

巨大ツリーのプロジェクションマッピングが登場

高さ約30メートルのクリスマスツリー

期間中、関門海峡に臨む「なみなみテラス」が、関門海峡の海の色から着想を得たエメラルドグリーンのイルミネーションで幻想的に彩られる。客室棟には、プロジェクションマッピングで投影した、高さ約30メートルのクリスマスツリーが登場。目の前に広がる夜景や行き交う船を眺めながら、海峡をテーマにしたクリスマス限定のプロジェクションマッピングを楽しむことができる。

柑橘が香るホットワインを片手にイルミネーションを楽しむ

柑橘が香るホットワイン

「Books&Cafe」では、山口県が温州みかんや夏みかんなどの柑橘の栽培が盛んであることにちなみ、柑橘が香るクリスマス限定のオリジナルホットワインを提供する。爽やかな柑橘とスパイスの香りが広がる一杯で温まりながら、関門海峡のきらめく夜景やイルミネーションを満喫できる。

生演奏でイベントを彩る「クリスマス演奏会」

期間中の金・土・日曜日および12月24日、25日限定で、クリスマス演奏会を開催する。ヴァイオリンやサックス、チェロなどの楽器で奏でるクリスマスソングの音色が海峡の夜風に乗って響き渡り、関門海峡の夜景に溶けこむような心地よいひと時を過ごせる。

クリスマス限定のアクティビティも

家族で過ごす海峡クリスマスイメージ

家族でかけがえのないクリスマスの思い出を作れるよう、クリスマス限定のアクティビティを用意した。

フォトラリーは、チェックイン時に手渡されるカードに書かれたヒントを手がかりに、館内にちりばめられたクリスマスの装飾を探すアクティビティ。すべての装飾と一緒に写真を撮影し、スタッフに見せると、プレセントがもらえる。

クリスマスの装飾を探すフォトラリー

また、ビュッフェダイニング「PUKU PUKU」のキッズパティシエでは、子どもがサンタ帽を被り、クリスマスツリーにみたてたオリジナルのパフェを作ることができる。(PUKU PUKU夕食予約者が対象)

キッズパティシエ クリスマスパフェ作り

さらに、シーグラスや貝殻など海にまつわるアイテムを自由に組み合わせて、世界に1つだけのオリジナルのクリスマスツリーを作ることができるクラフト体験(2,000円)も用意する。