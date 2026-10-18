TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)のオーケストラコンサート第2弾が、2027年1月に大阪と東京で開催されることが決定した。音楽総監督の千住明氏が指揮を務め、ドラマを彩る楽曲を迫力の映像とフルオーケストラの生演奏で届ける。

千住明氏が指揮、映像とフルオーケストラで『VIVANT』の世界を再現

11月8日に最終回を迎える日曜劇場『VIVANT』第2シーズン。物語がクライマックスへ向かう中、2024年以来となるオーケストラコンサートの開催が発表された。

『VIVANT』オーケストラコンサート 2024年公演の様子

公演では、『VIVANT』の音楽総監督を務める千住氏が指揮を担当。千住明氏、斎木達彦氏、兼松衆氏による壮大な楽曲を、作品の映像とともにフルオーケストラの生演奏で披露する。

コンサートとトークコーナーを合わせ、上演時間は約2時間を予定している。トークコーナーの出演者は未定。

大阪公演は2027年1月15日にフェスティバルホールで開催され、管弦楽を千住明プレゼンツ・グランドフィルハーモニックが担当。東京公演は同月26日と27日に東京国際フォーラム ホールAで行われ、東京フィルハーモニー交響楽団が演奏する。