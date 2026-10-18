東映特撮ファンクラブ(ＴＴＦＣ)は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ＴＨＥ ＭＡＮＧＡ ＵＮＩＶＥＲＳＥ(漫画ゴジュウジャー)』の第2話の会員読み放題配信を、10月18日0時より開始した。

第2話はゴジュウユニコーン「一河角乃」の後日譚!

ＴＴＦＣオリジナル電子書籍『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ＴＨＥ ＭＡＮＧＡ ＵＮＩＶＥＲＳＥ(漫画ゴジュウジャー)』は、募集した「アナタの読みたいエピソード」のアンケート内容をもとに、1話完結のオムニバス形式で展開、ゴジュウジャー6人それぞれが各話で主人公を務める漫画作品。毎月第3日曜日に最新話を配信する。

第2話はゴジュウユニコーン「一河角乃」の後日譚として、角乃と緒乙の姉妹によるパリ観光編を描く。二人は貴族の娘・エミリと出会ったことから、彼女の家宝であるイエローダイヤモンド「クイーンビー」を狙った窃盗予告に立ち向かうことに。大ピンチに熊手真白も登場。果たして、“ハイクラス＆ラグジュアリー名探偵”の角乃は、難事件のトリックを見破ることができるのだろうか。

井上亜樹子(脚本監修)よりコメント到着!

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズのメインライターであり、『漫画ゴジュウジャー』の脚本監修を務めている井上亜樹子から、コメントが寄せられた。

井上亜樹子 コメント

『ゴジュウジャー』が漫画化された感想

とにかく嬉しい! 自分の作り出したキャラクターが、自分の手を離れて活躍の場を広げるというのはとても贅沢なことで、一番喜ばしいことです。発表の際、黒藤クエン先生の絵が素晴らしく、期待が膨らみました。(特に遠野兄弟の下まつ毛が好きです)

第1話、第2話を読んだ感想

最初にネームを拝見したのですが、まずお話がおもしろい! 全然普通じゃない(笑)ツッコミどころが多分にありつつ、ツッコミきらずに先に行く勢いがゴジュウジャーらしくて楽しい。キャラクターの個性も見事に再現してくださるばかりでなく、新たな側面をたくさん見せてくれます。

そしてやっぱり作画も素晴らしい! ちょっとした表情やポーズもイメージにぴったりでした。特に剣クオンの表情は漫画ならではの表現で可愛いです。お兄ちゃんのお粥、食べてみたいなあ……。

ファンの皆様へのメッセージ

いつもゴジュウジャーを応援してくださる皆さまのおかげで、こうしてゴジュウジャーの世界がどんどん広がっていきます。ありがとうございます!

ぜひ彼らの新たな活躍を楽しんでいただけたら嬉しいです。

次回、『漫画ゴジュウジャー』第3話「猛原禽次郎」編は、11月15日0時に配信予定。中身は87歳(!?)な高校生、禽次郎の授業参観にゴジュウジャーの仲間が全員参加!?

クレジット

原作：「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」八手三郎

脚本：戸成なつ

脚本監修：井上亜樹子

企画・プロデュース：大川武宏 松浦大悟

作画：黒藤クエン 漫画堂 ／ 編集：サイドランチ

製作：東映特撮ファンクラブ

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