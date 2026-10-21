東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、10月21日に公式Xを更新。10月11日に54歳で亡くなった土田大さんを偲び、『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』の期間限定無料公開を発表した。土田大さんは『忍者戦隊カクレンジャー』でサイゾウ／ニンジャブルーを演じ、2024年配信の同作でも約30年ぶりに出演した。
TTFCは「土田様の素晴らしいご活躍を一人でも多くの方にお届けし、故人を偲ぶ機会となることを願って」と、今回の無料公開に至った思いを説明。東映特撮YouTube Officialにて、10月21日13時から23日23時59分までの3日間限定で公開する。
俳優の土田大様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げます。 東映特撮ファンクラブにおきましても、生前は多大なるご尽力をいただきました。 土田様の素晴らしいご活躍を一人でも多くの方にお届けし、故人を偲ぶ機会となることを願って、『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』を、東映特撮YouTube Officialにて、本日10月21日(水)13時より10月23日（金）23時59分までの3日間限定で無料公開させていただくことといたしました。 本配信の実現にあたり、ご快諾・ご尽力賜りました関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 https://t.co/WxycVrF6yJ 土田大様のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。— 東映特撮ファンクラブ（TTFC） (@tokusatsu_fc) October 21, 2026
30年越しに実現した“正統続編”
『忍者戦隊カクレンジャー』は1994年から1995年にかけて放送されたスーパー戦隊シリーズ第18作。第1話から第24話を「第一部」、第25話から第53話を「第二部・青春激闘編」としており、2024年には放送30周年を記念した正統続編『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』がTTFCで配信された。
『第三部・中年奮闘編』には、サイゾウ／ニンジャブルー役の土田大をはじめ、サスケ／ニンジャレッド役の小川輝晃、鶴姫／ニンジャホワイト役の広瀬仁美、セイカイ／ニンジャイエロー役の河合秀、ジライヤ／ニンジャブラック役のケイン・コスギが再集結した。
今回の無料公開を受け、小川輝晃さんも自身のXで告知。「土田の勇姿を見てください。かわいくて情けなくてかっこいいんですよ」と呼びかけている。
土田大さんは『忍者戦隊カクレンジャー』のほか、『ウルトラマンデッカー』のHANE2役、『カーズ』シリーズのライトニング・マックィーンの日本語吹き替えなど、俳優・声優として幅広い作品で活躍した。