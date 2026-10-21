東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、10月21日に公式Xを更新。10月11日に54歳で亡くなった土田大さんを偲び、『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』の期間限定無料公開を発表した。土田大さんは『忍者戦隊カクレンジャー』でサイゾウ／ニンジャブルーを演じ、2024年配信の同作でも約30年ぶりに出演した。

TTFCは「土田様の素晴らしいご活躍を一人でも多くの方にお届けし、故人を偲ぶ機会となることを願って」と、今回の無料公開に至った思いを説明。東映特撮YouTube Officialにて、10月21日13時から23日23時59分までの3日間限定で公開する。

30年越しに実現した“正統続編”

『忍者戦隊カクレンジャー』は1994年から1995年にかけて放送されたスーパー戦隊シリーズ第18作。第1話から第24話を「第一部」、第25話から第53話を「第二部・青春激闘編」としており、2024年には放送30周年を記念した正統続編『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』がTTFCで配信された。

『第三部・中年奮闘編』には、サイゾウ／ニンジャブルー役の土田大をはじめ、サスケ／ニンジャレッド役の小川輝晃、鶴姫／ニンジャホワイト役の広瀬仁美、セイカイ／ニンジャイエロー役の河合秀、ジライヤ／ニンジャブラック役のケイン・コスギが再集結した。

今回の無料公開を受け、小川輝晃さんも自身のXで告知。「土田の勇姿を見てください。かわいくて情けなくてかっこいいんですよ」と呼びかけている。

土田大さんは『忍者戦隊カクレンジャー』のほか、『ウルトラマンデッカー』のHANE2役、『カーズ』シリーズのライトニング・マックィーンの日本語吹き替えなど、俳優・声優として幅広い作品で活躍した。