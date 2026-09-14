東映特撮ファンクラブは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の新たな物語を描く公式コミック『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー THE MANGA UNIVERSE』について、9月20日0時より同サービスでの読み放題配信を実施する。また、9月13日には表紙デザインも解禁された。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー THE MANGA UNIVERSE』

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー THE MANGA UNIVERSE』とは?

本作は東映特撮ファンクラブ(TTFC)オリジナルの電子コミックとして展開される作品。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』では描かれなかったエピソードを、1話完結のオムニバス形式で届ける。募集していた「アナタの読みたいエピソード」のアンケート内容をもとに描かれ、ゴジュウジャーの6人それぞれが各話で主人公を務める。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー THE MANGA UNIVERSE』表紙デザイン

第1話は「遠野吠 編」

第1話「遠野吠 編」では、風邪で高熱を出した遠野吠を看病する兄・クオン（ガリューデカリバー50の姿）が大奮闘。

第1話はクオンと吠の兄弟エピソードを描く

ガリューデカリバー50の姿となったクオンが弟のために奔走する中、テガソードの里にはユニバース戦士たちが"超迷惑なお見舞い客"として次々と来訪。クオンはお兄ちゃんとしての責務を果たせるのか、愛すべき兄弟の結末に注目だ。

原作は「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の八手三郎。脚本を戸成なつ、脚本監修を井上亜樹子が担当し、作画は黒藤クエンと漫画堂、編集はサイドランチが手掛ける。

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