星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は12月1日～12月25日の期間、クリスマスステイを提供する。

サンタクロースがピーマン通りにやってくる

ワインボトルツリーが輝くピーマン通りには毎日サンタクロースが登場。サンタクロースとの会話を楽しんだり、一緒に写真撮影をすることができる。イルミネーションが煌めく街で、家族の特別なひとときを過ごせる。

リゾナーレキッズスタジオで作るクリスマススイーツ作り

リゾナーレキッズスタジオでは、期間限定のクリスマススイーツ作りを体験できる。クリスマスカラーの衣装を身に着け、シュークリームをクリスマスツリーのように組み合わせたシュークリームツリーを作る。いちごやクリスマスをモチーフにしたパーツを自由に飾り付ければ、オリジナルのシュークリームツリーが完成。家族全員で味わうことができる。参加料金は2,800円。対象年齢は4歳～10歳(宿泊者限定)となる。

家族で作るオリジナルのクリスマスリース作り

八ヶ岳アクティビティセンターでは、クリスマスの期間限定で「クリスマスリース作り」(2,500円～)を開催する。柊の葉や松ぼっくり、リボンなど、クリスマスをモチーフにしたパーツを自由に組み合わせ、世界に1つだけのリースを製作するアクティビティ。

「デリバリーサンタ」付きの宿泊プランが登場

サンタクロースがプレゼントをお届け

サンタクロースが部屋にやってきてプレゼントを渡す「デリバリーサンタ」付きの宿泊プランが今年も登場する。宿泊者から事前に預かったプレゼントをサンタクロースが部屋に届けるプログラム。プレゼントを受け取る子どもの笑顔を写真に残すことで、旅先での特別なクリスマスの思い出を作ることができる。

料金は1名20,600円～(4名1室利用時、大人1名あたり 税・サービス料込)。宿泊、デリバリーサンタ、プール「イルマーレ」滞在中フリーパスが含まれる。定員は1日6組。公式サイトにて3日前まで予約を受け付ける。