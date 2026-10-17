テレビ神奈川(tvk)は、プロ野球・横浜DeNAベイスターズの「2026 JERA クライマックスシリーズ セ」優勝を記念し、特別番組『横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE CS優勝おめでとうSP(仮)』を21日(21:00～21:30)に放送する。

同局で放送中のプロ野球中継『横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE』の特別版として、歓喜のビールかけの模様や選手たちのインタビューを届ける。

今回の特番では、クライマックスシリーズを制したDeNAの選手たちによる、歓喜のビールかけの模様をたっぷりと放送する。

さらに、1年間にわたってチームを見守ってきたtvkのアナウンサーが祝勝会場を訪れ、選手たちへの単独インタビューを敢行。優勝の喜びを生の声で伝えるとともに、2年ぶりの日本一を目指す日本シリーズへの決意にも迫る。

出演するのは、tvkの根岸佑輔アナウンサーと越崎成人アナウンサー。球団の歓喜の瞬間を地元局ならではの視点で届ける。

なお、23日(18:30～19:00)には再放送も予定されている。