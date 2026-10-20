久間田琳加、美背中&美脚のぞかせるミニ丈ドレスで魅了　伊原六花、岩本照&中川大志の京都“密会”を暴露「カップルしか行かないような…」

10月23日にスタートするテレビ朝日ナイトドラマプレミアム『真田十勇士 SHADOWS OF THE TEN NINJA』(毎週金曜23:15～24:15)のジャパンプレミアが19日に都内で行われ、伊原六花、久間田琳加らキャストたちがレッドカーペットに登場した。

久間田琳加

『真田十勇士』キャストの中で京都での撮影を一番満喫していたのは……? 岩本照「かわいいなと思いました」

真田十勇士とは、忍者である猿飛佐助や霧隠才蔵ら、実在の戦国名将・真田幸村(信繁)に仕えたとされる架空の家臣10人。本作は、そんな真田十勇士の物語を史実とフィクションを織り交ぜた新たなる切り口でドラマ化。全編京都ロケを敢行し、本格アクションと最新映像技術を駆使した映像表現、奥深き人間ドラマが融合した忍者ストーリーを世界に向けて発信する。

伊原は、黒のジャケットとスカートに赤いブーツというシックな装い、久間田は美脚と背中を大胆に披露した黒のドレスという装いで登場し、レッドカーペットを彩った。

また、舞台あいさつでは、全編京都ロケで撮影された今作にちなみ、「京都での撮影を一番満喫していたのは?」というトークが展開。主演の岩本照は中川の名前を挙げ、「大志くんがめちゃめちゃ京都を楽しんでいたなっていう印象です。行きたいところを全部チェックして、行ったところも全部マメにチェックしていてかわいいなと思いました」と明かした。

岩本と中川は2人でサウナにも行ったそうで、伊原から「カップルしか行かないようなサウナに2人で行ってました」と暴露される場面も。これに中川は「“霧”の勉強をしようと思って……」と自身が演じる霧隠才蔵にかけて返し、笑いを誘っていた。

ジャパンプレミアには、伊原、久間田のほか、主演を務めるSnow Man・岩本、中川、城桧吏、武井壮、今井竜太郎、牧野公昭、ジョエル・ディカーソン、浜野謙太、金田哲(はんにゃ.)、袴田吉彦、佐藤龍我(ACEes)、安藤政信が登場したほか、レッドカーペット後に行われた舞台あいさつには、シークレットゲストとして、ドラマの主題歌を担当する湘南乃風も出席した。