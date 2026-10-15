







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの佐野恵太選手は14日、甲子園球場で行われた阪神タイガースとの「2026 JERA クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ第1戦に「3番・左翼」で先発出場。6回にソロ本塁打を放ち、チームに貴重な追加点をもたらした。



佐野は広陵高、明治大を経て2016年ドラフト9位でDeNAに入団したプロ10年目外野手。2020年には打率.328を記録して首位打者に輝いた実績を持つ、右投左打の31歳。



1－0とDeNAがリードして迎えた6回、2死走者なしで第3打席に入った佐野。阪神先発の村上頌樹投手が投じた3球目、144キロの直球を捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。リードを2点に広げる豪快なソロ本塁打となった。



佐野は初回の第1打席でも四球を選び、宮﨑敏郎選手の先制適時打につながる好機を演出。この日は3打数1安打1打点、1四球を記録し、CSファイナルステージ初戦の勝利に貢献した。



昨季は138試合に出場し、打率.274、15本塁打、70打点を記録。今季も一軍公式戦129試合に出場し、打率.262、8本塁打、55打点をマークした。ポストシーズンでも勝負強い打撃を見せ、チームをけん引している。



なお、試合はDeNAが2-0で阪神に勝利。リーグ優勝による阪神の1勝のアドバンテージを含め、対戦成績を1勝1敗のタイとした。



2024年もリーグ3位から日本一に輝き、「下剋上」を果たしたDeNA。今年もこの流れで再び頂点を掴むことができるだろうか。

































【動画】阪神エースの144キロ直球を一閃！佐野恵太が右中間へ放った豪快弾がこちら

DAZNベースボールのXより













勢いが止まらない



右中間へド派手に

佐野恵太のホームランで追加点



⚾️CSファイナルステージ第1戦

🆚阪神×DeNA

#baystars #だったらDAZN https://t.co/1BGoytdPsz

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】