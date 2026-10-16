







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手は15日、敵地・甲子園球場で行われた阪神タイガースとのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第2戦に「2番・二塁」で先発出場。0-0の8回に決勝のソロ本塁打を放った。







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8回、2死走者なしで迎えた第4打席。阪神先発の髙橋遥人投手が投じた3球目、139キロのツーシームを捉えて、左中間スタンドへ運んだ。



牧選手は初回の第1打席でも左前打を放ち、この日は4打数2安打1打点。クライマックスシリーズでは4試合で3本目の本塁打となった。



投手陣は先発の尾形崇斗投手が4回無失点に抑えると、計7投手の継投で阪神打線を2安打に封じた。髙橋投手は8回108球、5安打6奪三振と力投したが、失点は牧選手の一発による1点だけだった。



DeNAは1-0で勝利し、ファイナルステージの対戦成績を2勝1敗（阪神のアドバンテージ1勝を含む）とした。



牧選手は松本第一高、中央大を経て2020年ドラフト2位でDeNAに入団。今季はレギュラーシーズン108試合に出場し、打率.283、30本塁打、75打点を記録した。



























【動画】勝ち越しのデスターシャ！牧秀悟、ツーシームを捉えた決勝ソロ



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牧秀悟 値千金先制弾

CS4試合で3度目のデスターシャ



⚾️CSファイナルステージ第2戦

🆚阪神×DeNA

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【了】