北海道の山で起きた遭難事故を発端に、刑事・小駒(横浜流星)とフリーの保険調査員・直(小栗旬)が真相に迫るTBS系ドラマ『LOST10』(毎週金曜22:00～)の第1話が16日に放送され、SNSでは「リアタイ決定」「第1話からぐいぐいひき込まれ、ラストでは思わず鳥肌が立った」などの声が上がっている。
遭難者の生命保険に浮かび上がる疑惑
北海道の所轄刑事・小駒は強い正義感と出世欲とは裏腹に、大きな事件の起きない田舎の警察署で燻っていた。そんな中、支樺岳でツアーガイド1人と参加者5人の遭難事故が発生。小駒が対策本部に到着すると、遭難者の一覧に見覚えのある名前が。それは中学時代に教育実習生に来ていた亜矢(中村アン)だった。
やがて遭難者の中から飲食店経営の二階堂(金子昇)が遺体で見つかる。搬送先の病院に向かうと、保険調査員を名乗る直が現れる。実は二階堂は、この遭難の直前、自身の生命保険を1億5000万円に引き上げており、その受取人が妻のハルネ(斉藤由貴)だった。直はこれを不審に思い、現場へ調査に来たのだ。
やがて、二階堂の血液中から睡眠薬の成分が発見される。だがハルネから、二階堂は薬が嫌いで飲まないタイプだとの証言がなされる。その間にも捜索は続いていた。そしてついに小駒は、倒れている亜矢を発見する。
だがそんな小駒に直から信じられない情報が飛び込んできた。実は他の遭難者たちが、遭難前に生命保険に入っていたこと。そしてその全員の保険金の受取人が、なんと亜矢であること。保険金殺人という言葉が小駒の口からも漏れ…。
初回ラストに「思わず鳥肌」 制作陣への称賛も
この展開にX(Twitter)では、「まるで映画のようなダイナミックさと美しい絵とスケール感」「最初からぐいぐいとひき込まれた」「ラストの直から告げられた事件の背景と、受取人の名前が明かされた時、思わず鳥肌が立った」「今クールナンバー1なんじゃないか、これ」「今季の覇権を取りそう」といったコメントが見られた。
また、大ヒット映画『国宝』の脚本・奥寺佐渡子と、これまで奥寺と『Nのために』『最愛』などの人気ドラマを作ってきた塚原あゆ子監督とのタッグに、「この俳優陣に、作り手。面白くないわけがない」「さすが塚原さんと奥寺さんの作品に外れなし」など、制作陣に絶大な信頼を寄せた声も多くあった。
【編集部MEMO】
『LOST10』第2話(10月23日放送)あらすじ
直(小栗旬)たちの調査により、登山ツアー参加者全員に山岳保険がかけられていたことが発覚。しかも最大総額2000万円もの保険金受取人がなぜか、自身もツアーに参加していた亜矢(中村アン)だったことから、遭難事故は一転、保険金殺人事件の様相を呈し始める。
ハルネ(斉藤由貴)との共犯の疑いが強まる亜矢の無実を信じる小駒(横浜流星)は、意識を取り戻したガイドの田畠(飯豊まりえ)へ聴取を行うが、語られたのは亜矢を窮地に追い詰める証言だった。
一方、保険調査員の直は、田畠の幼い娘に関するある事実をつかむ。そしてハルネとその周辺情報について話を聞きに行く直だったが、思わぬ事態に巻き込まれ……。