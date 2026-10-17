北海道の山で起きた遭難事故を発端に、刑事・小駒(横浜流星)とフリーの保険調査員・直(小栗旬)が真相に迫るTBS系ドラマ『LOST10』(毎週金曜22:00～)の第1話が16日に放送され、SNSでは「リアタイ決定」「第1話からぐいぐいひき込まれ、ラストでは思わず鳥肌が立った」などの声が上がっている。

遭難者の生命保険に浮かび上がる疑惑

北海道の所轄刑事・小駒は強い正義感と出世欲とは裏腹に、大きな事件の起きない田舎の警察署で燻っていた。そんな中、支樺岳でツアーガイド1人と参加者5人の遭難事故が発生。小駒が対策本部に到着すると、遭難者の一覧に見覚えのある名前が。それは中学時代に教育実習生に来ていた亜矢(中村アン)だった。

やがて遭難者の中から飲食店経営の二階堂(金子昇)が遺体で見つかる。搬送先の病院に向かうと、保険調査員を名乗る直が現れる。実は二階堂は、この遭難の直前、自身の生命保険を1億5000万円に引き上げており、その受取人が妻のハルネ(斉藤由貴)だった。直はこれを不審に思い、現場へ調査に来たのだ。

やがて、二階堂の血液中から睡眠薬の成分が発見される。だがハルネから、二階堂は薬が嫌いで飲まないタイプだとの証言がなされる。その間にも捜索は続いていた。そしてついに小駒は、倒れている亜矢を発見する。

だがそんな小駒に直から信じられない情報が飛び込んできた。実は他の遭難者たちが、遭難前に生命保険に入っていたこと。そしてその全員の保険金の受取人が、なんと亜矢であること。保険金殺人という言葉が小駒の口からも漏れ…。

初回ラストに「思わず鳥肌」 制作陣への称賛も

この展開にX(Twitter)では、「まるで映画のようなダイナミックさと美しい絵とスケール感」「最初からぐいぐいとひき込まれた」「ラストの直から告げられた事件の背景と、受取人の名前が明かされた時、思わず鳥肌が立った」「今クールナンバー1なんじゃないか、これ」「今季の覇権を取りそう」といったコメントが見られた。

また、大ヒット映画『国宝』の脚本・奥寺佐渡子と、これまで奥寺と『Nのために』『最愛』などの人気ドラマを作ってきた塚原あゆ子監督とのタッグに、「この俳優陣に、作り手。面白くないわけがない」「さすが塚原さんと奥寺さんの作品に外れなし」など、制作陣に絶大な信頼を寄せた声も多くあった。