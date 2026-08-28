俳優・横浜流星が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『LOST10(ロストテン)』(10月スタート、毎週金曜22:00～)に、King Gnuの井口理と野呂佳代が出演することが発表された。

本作は、北海道の壮大な自然を舞台にしたヒューマンサスペンス・エンタテインメント。登山ツアー中に発生した遭難事故「支樺岳(しからだけ)事件」をきっかけに、複雑に絡み合う人間ドラマと謎が描かれる。

主人公の刑事・小駒(おごま)役を横浜流星、小駒とともに事件を追うフリーの保険調査員・直(なお)役を小栗旬、遭難したツアー客の一人で中学校教諭の亜矢(あや)役を中村アン、事故が起きた登山ツアーのガイド・田畠(たばたけ)役を飯豊まりえが演じる。

井口理が小児科医役で連ドラ初レギュラー

井口理

今回新たに出演が発表された井口は、田畠の娘の主治医であり、家族に寄り添う小児科医・吉野(よしの)役で登場する。

ロックバンド・King Gnuのボーカル&キーボードとして活躍する井口は、俳優としても活動の幅を広げており、本作で連続ドラマ初のレギュラー出演を果たす。塚原あゆ子監督、新井順子プロデューサーとは、ゲスト出演した『MIU404』以来の再タッグとなる。

井口は出演にあたり、「台本を一気に読ませていただきましたが、各話ごとの緊張感や『次はどうなっていくんだろう』という展開の面白さに一気に引き込まれました」とコメント。

さらに、「『すべてを疑え』というテーマの通り、登場人物それぞれが何かしら抱えて生きていますので、ぜひ僕の演じる吉野のことも疑いながら(笑)、物語がどう展開していくのかご期待いただきたいです」と見どころを語った。

野呂佳代は飯豊まりえ演じる田畠の姉に

野呂佳代

一方、野呂が演じるのは田畠の姉・知花(ちか)役。本作制作陣からの熱烈なオファーを受けて出演が実現した。

近年は俳優としても高い評価を受けている野呂。繊細かつ感情豊かな演技で、物語に新たな深みを与える存在として期待されている。

野呂は「今回初めてチームに参加させていただき、温かく迎えていただきました。スタッフの皆さん、キャストのみなさんと楽しくお芝居させていただきました」と撮影を振り返り、「毎週次が気になる展開になっていて、みなさんと一緒に考察を楽しみたいです」とアピールした。

【編集部MEMO】

『LOST10』は、『Nのために』『最愛』など数々のヒットサスペンスを生み出した脚本・奥寺佐渡子氏、演出・塚原あゆ子氏、プロデュース・新井順子氏による制作チームが集結。二転三転するストーリーと中毒性の高い展開が期待される『LOST10』。今後も追加キャストの発表が予定されており、さらなる注目を集めそうだ。

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