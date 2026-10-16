セガは、ソニックシリーズの35周年を記念して制作したフィギュア「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」の受注生産受付を、公式ECサイト「セガストア オンライン」にて期間限定で実施している。受付期間は11月1日までで、予定数に達した場合は受付終了となる。
本商品は、ソニック・ザ・ヘッジホッグが持つ外見や性格、能力などの特徴を“DNA”として再定義し、実際に設計・合成した人工DNAをフィギュア内部に封入した「DNAフィギュア」だ。
ソニックを象徴する青い身体、音速で走る能力、ブースト能力、自由でクールな性格、冒険心、スピンする動き、泳げないといった特徴をもとにDNAを設計。カオスエメラルドに封入されたDNAは、ソニックの胸元で浮遊するように配置されている。
従来のフィギュアが造形や彩色によってキャラクターの姿を立体化するのに対し、DNAフィギュアは「どのような特徴を持ち、なぜそのキャラクターらしいのか」という存在の個性をDNAとして表現することが特徴。ソニックの核となる魅力を、アートとバイオテクノロジーを融合した形で表現したという。
製品情報
- 製品名：SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE
- 価格：300万円（税別・送料別）
- 海外価格：2万ドル（関税・税・送料別）
- サイズ：フィギュア本体 約250mm
- 台座サイズ：横300mm×縦212.5mm×高さ15mm
- 材質：フィギュア本体、カオスエメラルド、レンズはレジン（樹脂）、台座はアクリル
- セット内容：本体、DNA証明書、台座、箱
- 製造数：期間限定生産、シリアルナンバー入り
- 配送地域：全世界
- 発送時期：受注締め切り後、順次発送予定（最大約2カ月）
池袋PARCOにて11月1日まで展示
なお、実物は池袋PARCO本館7階のPARCO FACTORYで開催中の展覧会「SONIC the Exhibition -ACROSS GENERATIONS-」で展示されている。同展では、ゲームシリーズの歴史をたどるアーカイブ展示をはじめ、開発秘話、設定資料、音源・楽曲などを紹介。ソニックに思い入れのあるアート作家16人による新作も展示される。
展覧会情報
- 展覧会名：SONIC the Exhibition -ACROSS GENERATIONS-
- 会期：10月9日～11月1日
- 会場：PARCO FACTORY（池袋PARCO 本館7階）
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営業時間：11時～21時
※最終受付は20時30分、最終日は18時閉場
- 入場料：1,500円（税込、入場特典・PARCOメンバーズ特典付き）