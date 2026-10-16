セガは、ソニックシリーズの35周年を記念して制作したフィギュア「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」の受注生産受付を、公式ECサイト「セガストア オンライン」にて期間限定で実施している。受付期間は11月1日までで、予定数に達した場合は受付終了となる。

「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」

本商品は、ソニック・ザ・ヘッジホッグが持つ外見や性格、能力などの特徴を“DNA”として再定義し、実際に設計・合成した人工DNAをフィギュア内部に封入した「DNAフィギュア」だ。

ソニックを象徴する青い身体、音速で走る能力、ブースト能力、自由でクールな性格、冒険心、スピンする動き、泳げないといった特徴をもとにDNAを設計。カオスエメラルドに封入されたDNAは、ソニックの胸元で浮遊するように配置されている。

従来のフィギュアが造形や彩色によってキャラクターの姿を立体化するのに対し、DNAフィギュアは「どのような特徴を持ち、なぜそのキャラクターらしいのか」という存在の個性をDNAとして表現することが特徴。ソニックの核となる魅力を、アートとバイオテクノロジーを融合した形で表現したという。

製品情報

製品名 ：SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE

：SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE 価格 ：300万円（税別・送料別）

：300万円（税別・送料別） 海外価格 ：2万ドル（関税・税・送料別）

：2万ドル（関税・税・送料別） サイズ ：フィギュア本体 約250mm

：フィギュア本体 約250mm 台座サイズ ：横300mm×縦212.5mm×高さ15mm

：横300mm×縦212.5mm×高さ15mm 材質 ：フィギュア本体、カオスエメラルド、レンズはレジン（樹脂）、台座はアクリル

：フィギュア本体、カオスエメラルド、レンズはレジン（樹脂）、台座はアクリル セット内容 ：本体、DNA証明書、台座、箱

：本体、DNA証明書、台座、箱 製造数 ：期間限定生産、シリアルナンバー入り

：期間限定生産、シリアルナンバー入り 配送地域 ：全世界

：全世界 発送時期 ：受注締め切り後、順次発送予定（最大約2カ月）

池袋PARCOにて11月1日まで展示

なお、実物は池袋PARCO本館7階のPARCO FACTORYで開催中の展覧会「SONIC the Exhibition -ACROSS GENERATIONS-」で展示されている。同展では、ゲームシリーズの歴史をたどるアーカイブ展示をはじめ、開発秘話、設定資料、音源・楽曲などを紹介。ソニックに思い入れのあるアート作家16人による新作も展示される。

展覧会情報