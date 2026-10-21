バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「クレヨンしんちゃん カラともマスコット」を2026年11月より発売する。全5種で価格は400円。

『クレヨンしんちゃん』の人気キャラクターたちが、カラフルなナスカン付きマスコットになって登場する。本商品は、しんちゃんやカスカベ防衛隊の仲間たち、さらには劇中に登場する人気キャラクターを立体化したアイテム。各キャラクターにはそれぞれ異なるカラーのナスカンと星型チャームが付属しており、バッグやポーチなどに取り付けて楽しむことができる。ころんとしたフォルムとポップなカラーリングが魅力で、思わず全種類集めたくなるラインナップとなっている。

発売情報

商品名：クレヨンしんちゃん カラともマスコット

発売時期：2026年11月

種類数：全5種

価格：400円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

しんちゃん

おなじみのしんちゃんを立体化。赤いナスカンと星のチャームが付属しており、元気いっぱいなしんちゃんらしいポップなデザインに仕上がっている。

ボーちゃん

マイペースな性格で人気のボーちゃんが登場。イエローのナスカンと組み合わせることで、やさしい雰囲気が引き立つアイテムとなっている。

かざまくん

カスカベ防衛隊のしっかり者・かざまくんを再現。ブルーのナスカンと星型チャームがアクセントになった、爽やかなデザインが魅力。

シロ

野原家の愛犬・シロを立体化。白い体と愛らしい表情が再現されており、水色のナスカンとの組み合わせもかわいらしい仕上がりとなっている。

怪獣シリマルダシ

しんちゃんが大好きな特撮作品に登場する怪獣シリマルダシがラインナップ。独特なフォルムを再現しており、ファンにはたまらないマニアックなアイテムになっている。

SNSでの反響

「これ絶対コンプしたい！！！」

「めっちゃ怪獣欲しい！！！！！」

「シロほしい🌟🤍🩵」