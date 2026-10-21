ハズレなしの店舗くじサービス「DMMくじ」は10月23日より順次、現代版ベーゴマ「BEYBLADE X」のDMMくじ第2弾を発売する。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」

今回のDMMくじは、ベイブレードシリーズの最新作「BEYBLADE X」のオリジナルグッズのほか、オリジナルカラーの「ベイブレード本体」「ランチャー本体」など全7等級が登場。さらに、ラストチャンス賞とWチャンス賞も用意されている。

1回770円。10月23日より順次、ファミリーマート(10月23日10時より)、B4ストア、BEYBLADE BAR TOKYOなどで発売される。

【A賞】UX-00 ブースター バイソンバローDB

DMMくじオリジナルカラーベイブレード。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」UX-00 ブースター バイソンバローDB

【B賞】ストリングランチャー グリーンVer.

DMMくじオリジナルカラーストリングランチャー。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」ストリングランチャー グリーンVer.

【C賞】ベイブレードトートバッグ

サイズは約W600×D200×H600mm。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」ベイブレードトートバッグ

【D賞】スライド収納ケース

サイズはW220×D70×H60mm。全3種でランダム。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」スライド収納ケース

【E賞】カスタムラバーバンド

全5種から選ぶことができる。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」カスタムラバーバンド

【F賞】クリアファイル&ベイバトルパスシート

クリアファイル(A4収納サイズ)とベイバトルパスシート(約W110×H26mm)のセット。全6種でランダム。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」クリアファイル&ベイバトルパスシート

【G賞】アクリルキーホルダー&ステッカー

アクリルキーホルダー(約W70×H70mm)とステッカー(約W50×H50mm)のセット。全6種でランダム。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」アクリルキーホルダー&ステッカー

【LAST CHANCE賞】UX-00 ブースター バイソンバローDB メタルコート:ホワイト

最後の1つを引くと、DMMくじオリジナルカラーベイブレードのメタルコート:ホワイトver.がもらえる。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」UX-00 ブースター バイソンバローDB メタルコート:ホワイト

【W CHANCE賞】UX-00 ブースター バイソンバローDB & UX-00 ブースター バイソンバローDB メタルコート:ホワイト セット

くじ券に記載されているシリアルコードを入力して応募すると、抽選で30名に「A賞」と「LAST CHANCE賞」のDMMくじオリジナルカラーベイブレードがセットで当たる。応募期間は2027年1月末日まで。

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」UX-00 ブースター バイソンバローDB & UX-00 ブースター バイソンバローDB メタルコート:ホワイト セット

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