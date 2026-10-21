ハズレなしの店舗くじサービス「DMMくじ」は10月23日より順次、現代版ベーゴマ「BEYBLADE X」のDMMくじ第2弾を発売する。
今回のDMMくじは、ベイブレードシリーズの最新作「BEYBLADE X」のオリジナルグッズのほか、オリジナルカラーの「ベイブレード本体」「ランチャー本体」など全7等級が登場。さらに、ラストチャンス賞とWチャンス賞も用意されている。
1回770円。10月23日より順次、ファミリーマート(10月23日10時より)、B4ストア、BEYBLADE BAR TOKYOなどで発売される。
【A賞】UX-00 ブースター バイソンバローDB
DMMくじオリジナルカラーベイブレード。
【B賞】ストリングランチャー グリーンVer.
DMMくじオリジナルカラーストリングランチャー。
【C賞】ベイブレードトートバッグ
サイズは約W600×D200×H600mm。
【D賞】スライド収納ケース
サイズはW220×D70×H60mm。全3種でランダム。
【E賞】カスタムラバーバンド
全5種から選ぶことができる。
【F賞】クリアファイル&ベイバトルパスシート
クリアファイル(A4収納サイズ)とベイバトルパスシート(約W110×H26mm)のセット。全6種でランダム。
【G賞】アクリルキーホルダー&ステッカー
アクリルキーホルダー(約W70×H70mm)とステッカー(約W50×H50mm)のセット。全6種でランダム。
【LAST CHANCE賞】UX-00 ブースター バイソンバローDB メタルコート:ホワイト
最後の1つを引くと、DMMくじオリジナルカラーベイブレードのメタルコート:ホワイトver.がもらえる。
【W CHANCE賞】UX-00 ブースター バイソンバローDB & UX-00 ブースター バイソンバローDB メタルコート:ホワイト セット
くじ券に記載されているシリアルコードを入力して応募すると、抽選で30名に「A賞」と「LAST CHANCE賞」のDMMくじオリジナルカラーベイブレードがセットで当たる。応募期間は2027年1月末日まで。
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