ファミリーマートは10月16日・17日の2日間、「できたてファミチキ」企画を全国約1万3,700店舗で実施する。

「オトナ★ファミチキ」累計販売数が425万個を突破

2006年10月17日の発売から20周年を迎える看板商品「ファミチキ」の節目を記念し、「オトナ★ファミチキ」をコンセプトにした新フレーバー3種類「スモーキーペッパー味」「ごま山椒味」「ピッツァ味」を、9月29日から3週連続で全国のファミリーマートにて数量限定で順次発売している。

10月13日には第3弾として、トマトの旨みとパルメザンチーズの味わいが特長の「ファミチキ(ピッツァ味)」(258円)が登場。同シリーズ3種類の累計販売数は425万個を突破した。

「ファミチキの日」を祝う「できたてファミチキ」企画を開催

20周年を迎えるファミチキを祝し、発売日当日を「ファミチキの日」として、日本記念日協会より正式に認定を受けた。

これを記念し、10月16日から「ファミチキの日」当日の10月17日までの2日間限定で、できたてファミチキ企画を実施する。対象時刻は11時～12時、17時～18時。店頭で、できたて30分以内のできたてファミチキを提供する。

サッポロビールとのコラボキャンペーン

サッポロビール コラボキャンペーン

ファミチキ20周年を記念し、サッポロビールとのコラボレーション企画「ファミチキ20周年 サッポロビールコラボキャンペーン」を、10月15日～10月19日まで実施している。

ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローし、10月15日に投稿される対象投稿に「#ファミチキ20周年を黒ラベルで乾杯」をつけてリポストした人の中から抽選で20名に「ファミチキ サッポロビールコラボジョッキ」と「サッポロ生ビール黒ラベル」1ケース(24本入り)のセットをプレゼントする。キャンペーン期間は10月15日19:00～10月19日23:59。