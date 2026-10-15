ファミリーマートは10月20日、アイビーカンパニーが運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修するチルドカップ飲料2種類とホット専用飲料3種類を全国のファミリーマートで順次発売する。また、10月27日から「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」(192円)を順次発売する。

Afternoon Tea監修シリーズ

アップルティーやルイボスティーなど秋冬の新作が続々

Afternoon Tea監修のホット専用飲料は、2021年の発売以降、旬のフレーバーを使用した商品を展開している。6年目の今年は、秋から冬にかけて旬を迎えるアップルのフレーバーティー「はちみつ香るアップルティー」(150円)が登場する。アップルとはちみつの甘く優しい香りと、華やかな紅茶の味わいが特長。

「ファミマル ホット はちみつ香るアップルティー」(150円)

また、2025年にも発売し好評を博した「黒豆香るルイボスティー」(140円)も登場する。南アフリカ産の茶葉を100%使用し、黒豆の香ばしい香りと、ルイボスのすっきりした味わいを楽しめるノンカフェイン・無糖のルイボスティー。

「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」(140円)

2026年5月にシリーズ初のボトル缶飲料として登場した「黒糖ロイヤルミルクティー」(192円)は、アイスだけではなく、ホットでも楽しめる商品として再登場する。通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉を使用した。濃厚なミルクに黒糖と紅茶のリッチな味わいが楽しめるフレーバーミルクティー。

「アールグレイラテ」は、アールグレイの紅茶のコクと国産牛乳を使用した濃厚な味わいが特長。世界三大銘茶のスリランカ産ウバ茶葉を40%使用したアールグレイラテ。

「ファミマル ホット アールグレイラテ」(160円)

チルドカップ飲料が大幅リニューアル

Afternoon Tea監修のチルドカップ飲料のティーラテにおいて、大幅なリニューアルを実施した。その日の気分で選べるチルドカップ飲料をテーマに、ファミリーマートオリジナルのブレンド茶葉を、商品の味わいに合わせて一から配合を見直した。「紅茶を愉しむミルクティー」と「ミルクに癒されるミルクティー」(いずれも210円)の2種類を発売する。

紅茶を愉しむミルクティーは、紅茶の味わいが濃く、紅茶とミルクのまろやかなバランスが愉しめるミルクティー。

ミルクに癒されるミルクティーは、ミルクの味わいが主役の、しっかりとした甘さとミルクのコクが特長。