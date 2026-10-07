ファミリーマートが8年ぶりにスイーツのクリームを刷新し、10月13日からスイーツ2種を新発売と、4商品のリニューアルを実施する。新たに開発したクリームはリッチで濃厚な味わいとふわっとなめらかなくちどけを両立しており、"無限に食べられる"美味しさから「ファミマの無限クリーム」と名付けられた。

なぜクリーム刷新に挑戦?

発表会に登壇した、ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター兼2030プロジェクト室長の南雲克明氏は"2026年秋冬、スイーツの主役はクリーム"だとして、「ヒットスイーツの中心にはいつの時代もクリームがあります。コンビニで買われているスイーツ上位3つ(シュークリーム、エクレア、ロールケーキ)はすべてクリームを原料にした商品です。クリームはスイーツの美味しさを決める出発点であり最優先事項だと考え、ファミリーマートとしてもクリームの美味しさに挑戦しました。今後、コンビニスイーツといえばファミリーマートだということを確立していきたいと思う」と挑戦への想いを口にした。

8年ぶりにクリームを刷新

そこでスイーツに使用しているクリームを8年ぶりに全面刷新、徹底的に改良したと話した。刷新したクリームは「ファミマの無限クリーム」と名付けられ、リッチで濃厚な味わいとなめらかなくちどけの両方を兼ね備え、まさに無限に食べられる美味しさだとアピールした。

ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター兼2030プロジェクト室長 南雲克明氏

改良ポイントは?

続いて登壇した、ファミリーマート 商品本部スイーツ部長 鈴木崇義氏は「ファミマの無限クリーム」の改良ポイントについて解説した。

ファミリーマート 商品本部スイーツ部長 鈴木崇義氏

「これまでファミリーマートでは、クリームは主役ではなく"あくまでもスイーツを美味しく食べるための1つの脇役"といい考え方でした。これはこれで間違ってなかったと思っていますが、今回は敢えてクリームを主役にすることでクリームの美味しさを感じて頂きファミリーマートのデザートのファンになってほしい」と語り、手に取る人が分かりやすいように、刷新したクリームを使用した商品には「ファミマの無限生クリーム」のロゴを入れていると明かす。

以前のクリーム

改良したクリームは、ベースとなる乳原料を見直し、よりミルク感が味わえるように変更。さらに発酵風味を加えることでよりコクが出たという。さらに油分の配合量も見直すことで、ふわっとした食感を保ちながらすっと溶けるくちどけを感じやすくし、「無限に食べられる」クリームの美味しさが完成したと話した。

リニューアルしたクリームはホイップクリームらしいふわっと感とミルク風味がアップ

「無限クリーム」を使用した6つのスイーツ大解説!

ここからは「無限クリーム」を使用した6種のスイーツを紹介する。

まずは10月13日から発売される「クリームたっぷり! ダブルシュー」。シュー生地の中には、無限クリームとカスタードクリームがたっぷり入っているが、特にホイップクリームの比率が高めなのがポイント。リニューアルした「無限クリーム」が存分に味わえる商品だ。もともと「クリームたっぷり! ダブルシュー」はリニューアル前からファミマスイーツの中で売り上げナンバーワンの商品。そこで10月13日から1週間限定でホイップクリームを30％増量されるため、とくにホイップクリーム好きはこの期間がおすすめ。

続いても10月13日から登場する「生クリームロールケーキ」。「無限生クリーム」を100％使用しており、まさに濃厚なクリームを味わうためのケーキ。

濃厚な美味しさ

続いても10月13日から登場する「ほぼクリームのケーキ」。ふわっとしたくちどけの「無限クリーム」と「無限生クリーム」の2種類のクリームを使用しており、2種を同時に口に運ぶことで複雑な風味が楽しめる。"ほぼクリームだけ"なのに最後まで飽きずに食べれるよう工夫された商品だ。

2種のクリームが同時に口に入るように食べるのがポイント

続いては10月20日から登場する「ダブルクリームエクレア」。多くのエクレアは、上下でサンドされており、中にクリームが注入されているが、この商品は敢えて上部をカットしたっぷりクリームをトッピングしている。さらに巻くようにして絞ることでクリームを主役にしたのが特徴だ。

あえてクリームをはみ出させている

続いても10月20日から登場する「クリームに溺れるとろけるプリン」。定番商品の「窯だしとろけるプリン」の上に無限クリームを絞った商品だ。クリームが主役というコンセプトのため、「クリームがちょっと多いんじゃない?」と思うほどクリームの比率を高めているという。

最後は10月20日発売の「「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」。こちらも定番商品だが、これまでは生チョコの味わいが強いことから脇役感のあるクリームを使用。しかし今回は、クリームの存在感も味わうために「無限クリーム」を使用。チョコもクリームもどちらも主役の味わいを確かめてほしい。

クリームの存在感感じながらチョコのおいしさも楽しめる

「無限クリーム」の誕生を記念して、対象のスイーツを1つ購入すると「ファミレター」が1枚もらえるキャンペーンを10月13日から実施する。「ファミレター」は裏面がシールになっており、スイーツに貼り付けることで感謝の気持ちを伝えたり、想いを届けたりすることができる。全10種あり、様々なシーンに対応している。貼り付けるだけでプレゼント感が出るのでぜひ活用したい。