「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」(大阪府大阪市)は9月25日より、体験型イベント「PIKAPIKA 祭 NIGHT」を通年開催する。

「PIKAPIKA 祭 NIGHT」のイメージ

同イベントは、ガーデンエリア「みやぐりん」にそびえる高さ約3.6メートルの「巨大ビリケンさん」をシンボルに、吉本興業の芸人とOMOレンジャーがゲストと共に創り上げる"その日限り"の参加型オリジナル盆踊りを楽しめるのが特徴。天下の台所の合理精神から生まれた片手で味わう新感覚グルメや、射的・スマートボールといった遊びも充実。旅先で持て余しがちな夜の時間に、大阪の魅力を存分に満喫できる。

3つのエリアで楽しむ「PIKAPIKA横丁街」

広大なガーデンエリアには、夜になると大阪の魅力が詰まった「PIKAPIKA横丁街」が登場する。頭上に広がる賑やかな提灯や、各屋台を彩るオリジナルの暖簾など、横丁街全体を彩る空間装飾によって、足を踏み入れた瞬間から祭りの熱気へ引き込む。

横丁街は3つのエリアに分かれており、1丁目「TABERU-TOKO」では、ワンハンドで楽しめるフードやドリンクを提供。2丁目「ASOBU-TOKO」では、スマートボールや射的といった大阪らしい祭り遊びを楽しめる。そして3丁目「OMOROI-TOKO」では、大阪の芸人と一緒にユニークな盆踊りを体験できる。食べて、遊んで、笑って。どのエリアを訪れても、大阪らしい賑やかな祭り気分を楽しめる空間が広がる。

吉本興業の芸人とゲストが一緒につくる「参加型オリジナル盆踊り」

参加型オリジナル盆踊りのイメージ

メインイベントとして、毎日大阪の熱気が溢れる参加型の盆踊りを開催する。盆踊りを盛り上げるのは、吉本興業の芸人とご近所ガイド「OMOレンジャー」。高さ約3.6メートルの巨大ビリケンさんを囲み、ホテルの外壁に映し出される「たこ焼き」や「なんでやねん」など、大阪ならではのアイコンに合わせて踊る。さらに、吉本興業の芸人とゲストが一緒になって、その場のひらめきや笑いを振り付けに取り入れ、その日だけの盆踊りをつくる。大阪らしい「一緒に楽しむ」文化を体感できる、ここでしか楽しめないユニークな盆踊り。

大阪商人の"合理精神"が詰まった、ワンハンド屋台グルメ

ワンハンド屋台グルメのイメージ

TABERU-TOKOでは、見た目にも楽しいワンハンドフードを提供する。最中とチーズケーキで「たこせん」をイメージした「たこせんモナカ」や、まるでお好み焼きのような見た目のアメリカンドッグ「お好みドッグ」、幸運の神ビリケンさんの足型クッキーが特徴の「ビリケンさんソフトクリーム」など、大阪の要素を加えたお祭りグルメが揃う。