不二家は10月23日から、ハロウィンをモチーフにした限定スイーツを全国の不二家洋菓子店で発売する。もちもちとしたオバケ型のケーキや、くもの巣をイメージしたケーキ、秋の味覚を使ったケーキなどが登場。さらに、10月31日には小学生以下の子どもを対象に、お菓子のプレゼントキャンペーンを実施する。

かぼちゃや紫芋を使った秋らしいケーキも

「北海道産えびすかぼちゃと綾紫芋のシャルロット」(540円)は、北海道産えびすかぼちゃと鹿児島県産綾紫芋のペーストを使ったケーキ。

スポンジに軽いタイプのカスタードクリームを重ね、2種類のペーストを絞り、かぼちゃを思わせる色合いのビスキュイ生地で巻いた。上面にはパンプキンシードを飾っている。10月23日発売。

オバケやくもの巣をモチーフにした限定ケーキ

「もちもちオバケのミルキーケーキ」(680円)は、オバケをイメージした見た目が特徴のケーキ。スポンジとミルキームースをもちもちとした求肥で包み、中には食感のアクセントとなるチョコチップをしのばせた。表面にはスマイルマークが描かれている。10月23日発売。

「くもの巣ベリーケーキ」(540円)は、ココアスポンジにザクチョコクリームとベリークリームを重ねた一品。表面にはベリーグラサージュとホワイトチョコでくもの巣を表現した。ザクザクとした食感に加え、ベリーの甘酸っぱさとチョコレートの味わいを楽しめる。10月23日発売。

また、毎月22日の「ショートケーキの日」に合わせて展開する月替わりスイーツ「マンスリーシーズン ドリームストーリー」からは、「ナイトメアのドームケーキ」(648円)が10月22日に登場する。

ラ・フランスのシロップ漬けを入れたキャラメルムースを、つやのあるグラサージュで仕上げたケーキ。仮装したペコちゃんやポコちゃんたちをデザインしたペーパープレートが付属する。プレートは全4種類で、デザインはランダムとなる。

付属するハロウィン限定ペーパープレートは全4種類

10月31日は子どもにお菓子をプレゼント

ハロウィン当日の10月31日には、不二家洋菓子店に来店した小学生以下の子どもを対象に、「カントリーマアムまみれさん第2回仮装大賞」を1個プレゼントするキャンペーンも実施する。

同商品は、かぼちゃパウダーを練り込んだしっとりとしたクッキーに、かぼちゃ風味のチップを組み合わせ、チョコレートでコーティングしたパンプキン味のカントリーマアム。

なお、プレゼントは数量限定で、なくなり次第終了となる。一部取り扱いのない店舗もある。