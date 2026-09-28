シャトレーゼは9月25日から、ハロウィンをモチーフにしたケーキや秋の味覚を使用したスイーツなど「ハロウィンスイーツ」を全国のシャトレーゼで順次発売する。今年初登場となるおばけのホイップをあしらったクリームあんみつなど、ハロウィン限定の商品を取りそろえるという。

おばけのホイップが可愛い「ハロウィンのクリームあんみつ」

「ハロウィンのクリームあんみつ」(399円)は、秋の味覚を詰め込んだハロウィン限定のクリームあんみつ。今年初登場となる商品で、りんごシロップ漬け、栗甘露煮、かぼちゃ餡、紅芋餡、自家炊き粒餡、塩豆、白玉風団子、寒天を組み合わせ、彩り豊かに仕上げたという。

中央のホイップクリームはおばけに見立て、ハロウィンらしい遊び心を添えている。好みで黒蜜をかけて、秋の素材とともに楽しめる。

ハロウィンのクリームあんみつ 399円

8種類の味を楽しめる「ハロウィン アソートデコレーション」

「ハロウィン アソートデコレーション」(4,220円)は、8種類のケーキを詰め合わせたハロウィン限定のアソートデコレーション。

苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰め合わせ、黒ねこやジャック・オ・ランタン、おばけのチョコレートを飾っている。取り分けやすく、いろいろな味を楽しめるほか、パーティーシーンにもおすすめだという。

ハロウィン アソートデコレーション 4,220円

真夜中のパーティーをイメージした「真夜中のハロウィンパーティーデコレーション」

「真夜中のハロウィンパーティーデコレーション」(2,380円)は、真夜中のハロウィンパーティーをイメージしたデコレーションケーキ。

ココアスポンジに濃厚なキャラメルソース、チョコチップ、竹炭粉末入りのチョコクリームを合わせ、味わいと食感のアクセントを楽しめる仕立てにした。おばけやジャック・オ・ランタンを飾り、にぎやかでかわいらしい見た目に仕上げている。

真夜中のハロウィンパーティーデコレーション 2,380円

魔女の帽子をかぶった「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」

「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」(3,240円)は、魔女の帽子をかぶったネコちゃんをイメージしたデコレーションケーキ。

ココアスポンジで口溶けの良いチョコムースとシリアル入りチョコレートを包んだドームケーキに、チョコレートを飾り付けてネコちゃんの顔に仕上げた。下の層には甘酸っぱいダイス苺を入れ、チョコレートの味わいにアクセントを加えている。

ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション 3,240円

ハロウィンを楽しむ小物ケーキ

「ハロウィン 黒ねこ」(470円)は、チョコチップを入れたカスタード入りホイップクリームに、甘酸っぱいダイス苺入りのチョコレートムースをのせ、濃厚なチョコレートの味わいを楽しめるグラサージュ・ショコラをかけたケーキ。

見た目のかわいらしさとチョコレートの濃厚な味わいを楽しめる、お子様にもおすすめの一品だという。

ハロウィン 黒ねこ 470円

「ハロウィン おばケーキ」(470円)は、茨城県産シルクスイートペーストを使用したカスタード入りさつまいもクリームと、なめらかな口溶けのかぼちゃクリームを組み合わせ、かぼちゃのおばけをイメージしたケーキ。

シリアル入りチョコレートやホワイトビスケットクランチ、チョコチップを加え、食感のアクセントを添えた。子どもへのプレゼントやハロウィンのイベントにもおすすめだという。

ハロウィン おばケーキ 470円

「ハロウィン おかしなモンスター」(490円)は、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した香り高いスイートチョコクリームとまろやかなミルクチョコクリームに、パリパリ食感の板チョコレートを合わせたチョコレートケーキ。

ホイップクリームとチョコクリームでミイラ男の姿を表現した、ハロウィン限定の商品となっている。

ハロウィン おかしなモンスター 490円

「ハロウィン フルーツプリンアラモード」(496円)は、スポンジにホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、苺、オレンジ、キウイフルーツなど色とりどりのフルーツを飾ったプリンアラモード。

卵の風味豊かなプリンとやさしい甘みのホイップクリーム、みずみずしいフルーツの味わいを楽しめるハロウィン限定の商品となっている。

ハロウィン フルーツプリンアラモード 496円

「ハロウィンスイーツ」のほか、ハロウィン限定パッケージの焼き菓子やチョコレートなど、ギフトとして使える商品も多数取りそろえる。

一部商品はシャトレーゼオンラインショップでも購入できる。なお、販売期間は商品によって異なる。