はぴだんぶい公式(@hapidanbui)がこのほど、タキシードサムの「もちもちガイド」を公開。ぽってりもっちりしたサムのボディ、これを見れば、どこが一番もちもちしているのかが分かりますよ(笑)。

サム「ぼくのもちもちガイドだよ〜♡」

(@hapidanbuiより引用)

やっぱり、まるっと全身ふわもちなんですね。その中でも、特にもちもちしているのが、デラックスもちもちなお腹と、スペシャルもっちりなお尻。今すぐ抱きしめたくなる可愛さです。

この投稿に、SNSでは「もちもち パラダイスだ～!」「最高なガイドだ!! スペシャルとデラックスどっちが上のもっちりなのか気になりすぎて眠れない」「かわいすぎる。もちもちしていいですか」「ハグしたら癒されるんだろうなあ。ハグして!」「スペシャルもっちり触らせていただきたい!!!」といった反応が。ファンのみなさん、興奮状態です!!笑

お腹とお尻のどっちがよりもっちりなのかは、実際にハグして確かめるしかありませんね。ファンが思わず触りたくなってしまうのも納得の、もちもち感あふれる投稿でした。