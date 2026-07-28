ダノンジャパンが7月28日、展開する「オイコス」ブランドが、プロバスケットボールの八村塁選手が主宰する次世代バスケットボール選手育成プロジェクト「BLACK SAMURAI 2026」神戸(KOBE CAMP)および名古屋(SUMMIT)に、ゴールドパートナーとして協賛することを発表した。

BLACK SAMURAI 2026×オイコス

オイコスは、スポーツをはじめ、カラダを動かすすべての人が手軽に良質なタンパク質補給をできるようサポートするブランド。2026年3月から八村塁選手を公式ブランドアンバサダーに起用し、「ジブン、追い越す。」と挑み続ける人を応援するTVCMなどのコミュニケーションを展開している。

一方、「BLACK SAMURAI」は、八村選手が日本の次世代バスケットボール選手の育成を目指し、2025年に立ち上げたプロジェクト。世界の舞台で活躍するため、次世代の選手たちが自らの限界に挑む「BLACK SAMURAI」の精神が、オイコスが掲げる「ジブン、追い越す。」というブランドメッセージと重なることから、本プロジェクトへの協賛を決定したという。

Daiichi Life Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP 2026

今年の「BLACK SAMURAI」は、8月4日～5日にかけて、全国から選抜された中高生男女約100名を対象に“世界基準の指導”に触れる機会を提供する育成キャンプ「BLACK SAMURAI KOBE CAMP」(神戸・GLION ARENA KOBE)、続く8月6日～8日には、U18のトップ選手を対象に“世界基準の環境”を再現し、挑戦の機会を提供する育成プロジェクト「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」(名古屋・IGアリーナ)を開催。名古屋の最終日には集大成となるGAME DAY(特別試合)が開催される。

BLACK SAMURAI SUMMIT 2026

オイコスは、神戸市・名古屋市の両イベントにおいてオイコスブースを出展。ブースでは、参加選手や一般来場者への製品サンプリングに加え、フォトスポットを設置しイベントを盛り上げるほか、地元の小学生バスケットボールプレイヤーを本イベントに招待する特別企画も実施する予定となっている。