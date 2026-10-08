ファミリーマートは10月13日、千葉テレビ放送の「ちば朝ライブ・モーニングこんぱす」とタイアップした商品3種類を千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県関東地方のファミリーマートで発売する。

千葉テレビは千葉県唯一の独立放送局で、千葉県内の地域情報やスポーツなどを中心に、地域に根ざした幅広い番組を放送している。今年開局55周年を迎えた千葉テレビと、創立45周年を迎えるファミリーマートが初のタイアップを実施し、全3種類の商品を発売する。

「ボロネーゼ&ピラフ」(598円)は、牛ミンチと野菜、ワインの旨味を引き出したコクのあるボロネーゼとえび、ほたてエキスを一緒に炊飯しミックスベジタブルを混ぜ込んだピラフを1つのお弁当に仕上げた商品。ボロネーゼには「チーズ」、ピラフには「バジル」をトッピングした彩りの良いお弁当。

「ピーナッツサンドパン(千葉県産ピーナッツ)」(189円)は、千葉県産のピーナッツを使用したピーナッツクリームとピーナッツのような見た目に焼き上げたパンにサンドした商品。ピーナッツのつぶつぶ食感も楽しめる。

「勝浦タンタンメン企業組合監修 勝浦タンタンメン」(598円)は、ラー油の辛味の中に醤油の旨味を感じられるスープにひき肉とたまねぎを合わせた勝浦タンタンメン。

千葉テレビの岸波香桜アナウンサーは、今回のタイアップ商品について次のようにコメントしている。

「食欲の秋にもってこいの3品♪まずはこの値段でこのボリュームの『ボロネーゼ&ピラフ』!牛肉や野菜の旨みを感じられるソースがパスタとよく絡んでいるボロネーゼと、えびやホタテのエキスで香り豊かなピラフを同時に食べられる幸せ。美味しすぎるのです。次は千葉県ならではの『ピーナッツサンドパン(千葉県産ピーナッツ)』。ひとくち食べればわかります、ピーナッツのつぶつぶ食感が最高すぎです。ピーナッツの柔らかい甘さとふわふわのパン。仕事の合間のおやつにも良さそうです。さて来ました! 最後は、気になっている方も多いのではないでしょうか、『勝浦タンタンメン企業組合監修 勝浦タンタンメン』!ピリッと辛い中で感じる玉ねぎの甘み。もう箸が止まりませんよ。麺はもちっとしていて最高です。千葉のソウルフードの美味しさをより多くの人に味わっていただきたいです。」(千葉テレビ 岸波香桜アナウンサー)