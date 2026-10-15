8月28日より全国公開中の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』と、11月20日公開予定の劇場アニメーション『魔法使いの夜』が、作品の垣根を越えたコラボレーションを実施する。

今回の発表にあわせて、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』のアニメーション制作を手掛けるシャフトと、『魔法使いの夜』のアニメーション制作を手掛けるufotableによるコラボビジュアルを公開。『魔法少女まどか☆マギカ』の主人公・鹿目まどかと、『魔法使いの夜』の主人公・蒼崎青子が並ぶ特別なビジュアルとなっている。

コラボ映像とキャストコメントを公開

コラボレーション発表にあわせて、解禁映像も公開された。

また、鹿目まどか役の悠木碧と、蒼崎青子役の戸松遥からコメントが到着。両作が共通して“魔法”を題材としながら、それぞれ異なる世界観や表現を持つ作品であることや、主人公同士が並ぶコラボビジュアルへの感想などを寄せている。

■鹿目まどか役 悠木碧

「魔法少女まどか☆マギカ」と「魔法使いの夜」がまさかのコラボレーション、私もびっくりしました！ まどかと青子が並ぶイラスト、めちゃくちゃ素敵ですよね！作品の垣根を越えた特別な一枚にワクワクしちゃいました。魔法や魔術は作品によって描かれ方が違うので、両作品の魔法の違いや共通点を探して見てもらえると、より楽しんでいただけるかもしれません。 それぞれに異なる魅力を持つ、ふたつの魔法の物語。このコラボをきっかけに、ぜひ両作品の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです！

■蒼崎青子役 戸松遥

あの「まどか☆マギカ」とのコラボ！びっくりしましたがとても嬉しいです！ 同じ“魔法”という共通点がありながらもそれぞれの世界観の“魔法”があるので、 この機会に作品の垣根を越えて2人が会話していることがとても新鮮でした。 コラボならではの内容になっていると思いますので、それぞれの作品のファンの皆さまに喜んでいただけたら嬉しいです。

コラボポスターが当たる鑑賞キャンペーン

両作品のコラボを記念し、コラボポスターが当たるWキャンペーンを実施する。

応募には、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の半券写真または入場用QRコードのスクリーンショットと、『魔法使いの夜』のムビチケ前売券が必要。応募者の中から抽選でコラボポスターをプレゼントする。

キャンペーン概要

・賞品：『魔法少女まどか☆マギカ』×『魔法使いの夜』コラボポスター

・応募方法：対象作品の鑑賞証明と『魔法使いの夜』ムビチケ前売券を揃えて応募

・対象鑑賞期間：10月14日～11月6日23:59

・応募期間：10月14日～11月9日23:59

そのほか、10月17日から10月29日まで、新宿バルト9の9階にてコラボビジュアルを使用した大型バナーを掲出。

10月17日からは、新宿バルト9およびマチ★アソビ会場にて、コラボビジュアルを使用した特製B5チラシを配布する。配布は予定数量に達し次第終了となる。

配布スケジュール

【新宿バルト9】 配布日時：10月17日 午前10時～

配布場所：新宿バルト9 9階インフォメーション

【マチ★アソビ】 配布日時：10月17日 午前10時～、10月18日 午前10時～

配布場所：旧みずほ銀行徳島支店前(徳島県徳島市東船場町1-24)

また、「マチ☆アソビ vol.31」では、10月18日15時より藍場浜ステージで『魔法使いの夜』のステージイベントを実施。ABEMAでの配信も予定されている。

(c)奈須きのこ・TYPE-MOON / アニプレックス・ノーツ・ufotable

(c)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project