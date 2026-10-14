10月13日に「ちいかわ」公式X(@ngnchiikawa)で更新された漫画が、60万いいねと大きな反響を呼んでいます(10月14日時点)。

ラーメン屋“郎”で働くシーサーが、流れ星からもらった「お酒の免許」。正式にもらった免許でないことに悩み続けていたシーサーですが、星に返納したい旨のプレゼンを行うも、反応はなし……そして今回ついに、「無効でーす!!!」とハサミで真っ二つに。無効宣言と共に、免許はキラキラと流れ星のように散っていきます。

SNSでは「シーサーちゃん、漢だぜ…」「無効の仕方…勇まシーサー」「頑張り屋さんで自分に打ち勝てるシーサーちゃん、大好きになてり」「良くやったシーサー!!」と、シーサーが悩んだ末の決断を称賛する声が多数。また、「禁忌の免許がキンキラと…」というシーサーのセリフに、「ナガノ先生、このダジャレが言いたいがために連続で十何話も書いてた説急浮上」「どう考えてもこんなギャグいう話の流れではないだろ」というツッコミのコメントも。「これで解決ってコト…!?」という声もあるように、これでシーサーと免許のストーリーは終了なのか、続くのか、次回の更新も気になるところです。