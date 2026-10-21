モスフードサービスは、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」とコラボレーションした「モスバーガーのぬいぐるみ」を、10月30日から一部のモスバーガー店舗で販売する。

本商品は、Qualiaが展開する「にっこりーノ」とのコラボレーションによって実現したカプセルトイ。全国のカプセルトイ専門店では10月5日より販売されており、今回、モスバーガー店舗ではブラインドボックス仕様の商品として取り扱う。

「モスバーガーのぬいぐるみ」概要

商品名：モスバーガー×にっこりーノ「モスバーガーのぬいぐるみ」

価格：500円

販売開始日：2026年10月30日

販売場所：一部のモスバーガー店舗（204店舗）

販売形式：店舗販売BOX（ブラインド仕様）

販売期間：なくなり次第終了

ラインナップ

モスバーガーをはじめとしたメニューやキャラクターをモチーフにした全6種類をラインナップする。

モスバーガー

オニポテ

モスチキン

ドリンクカップ

リルモス

シークレット

各ぬいぐるみには、モスバーガーのロゴ入りタグとカラーボールチェーンが付属する。

「にっこりーノ」とのコラボレーション

「にっこりーノ」は、黒い丸い目と控えめな笑顔を特徴とするぬいぐるみカプセルトイブランドである。

文房具や食品、料理など身近なモチーフをぬいぐるみやポーチ、キーホルダーとして展開しており、2026年9月時点で200シリーズ以上を販売。累計販売数は1,200万個を突破しているという。

今回のコラボレーションでは、モスバーガーの商品やキャラクターを「にっこりーノ」らしいデザインでぬいぐるみ化した。

「モスバーガーのバスケットのぬいぐるみ」が当たるキャンペーン

コラボ商品の発売を記念し、「モスバーガーのバスケットのぬいぐるみ」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施している。

賞品となる「モスバーガーのバスケットのぬいぐるみ」は、店舗で商品提供時に使用されるバスケットをモチーフにしたもの。 「モスバーガーのぬいぐるみ」全6種をまとめて収納できるサイズとなっている。

キャンペーン概要