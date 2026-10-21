10月20日、法人向け展示会「サンエックスユニバースフェア2026」が都内で開催された。

会場では、2026年から2027年にかけて予定されているサンエックスのトピックスを一挙に展示。アニメ放送中の『リラックマ』から登場する新キャラクターや、2027年に15周年を迎えるすみっコぐらし、懐かしのキャラクターから新キャラクターまでを横断して展開する「サンエックスユニバース」など、幅広い企画が紹介された。

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『リラックマ』に新キャラクター「アワワネコ」が登場

リラックマコーナーでは、現在アニメ放送中の『リラックマ』に登場する新キャラクター「アワワネコ」が、グリーティングキャラクターとして初お披露目された。

また、リラックマとアワワネコのコラボグッズも展示。2026年10月発売の商品として、両キャラクターの組み合わせを楽しめるアイテムが並んだ。

コリラックマの人気にも注目したい。女子高生やZ世代の間で人気が急上昇しており、白とピンクの色味がトレンドにマッチしているという。TikTokでは「コリコグダンシング」が投稿されるなど、SNSでの広がりも見られ、グッズの売り上げも増加している。

すみっコぐらし、2027年に15周年 映画第5弾も予定

すみっコぐらしは、2027年に15周年を迎える。映画第5弾の公開も予定されており、周年に向けた今後の展開に期待が集まる。

これまで、各企業とのコラボレーションに加え、「大絶滅展」など展覧会とのコラボグッズも話題となった。海外での人気も高く、9月に韓国限定で発売された韓服姿のグッズも入手困難なほど人気に。企業や展覧会との企画、海外向けの商品など、さまざまな切り口で展開されていることが紹介された。

懐かしのキャラクターも、新キャラクターも。「サンエックスユニバース」

サンエックスは「サンエックスユニバース」として、キャラクターに横串を通して推し出すクロスオーバープロジェクトを推進している。個々のキャラクターとしての活動だけでなく、さまざまなキャラクターを横断してグッズなどを展開する取り組みだ。

たれぱんだのような懐かしのキャラクターから、いしよわちゃんといった現代人に寄り添った新キャラクターまで、「サンエックスユニバース」として横断的に組み合わせることができるのは、2027年に創立95周年を迎える同社ならではの取り組みだ。

昔からのファンには再び出会うきっかけを、新しい世代にはキャラクターを知る入口をつくる。95年の歴史を過去の蓄積にとどめず、世代を超えて楽しめる展開に期待が集まりそうだ。

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