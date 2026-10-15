俳優の伊原六花が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『小麦とバターと復讐と』(毎週水曜23:00～)の第2話が、14日に放送された。

原作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作し、2024年からLINEマンガなどで配信されている同名タテヨミ漫画。不倫と復讐、タイムリープを軸に、人生への再挑戦やピュアな恋愛を描く。

伊原六花

第1話では、人気パン教室を主宰し、幸せな結婚生活を送っていた主人公・ミチル(伊原)が、夫・賢人(味方良介)と助手・カナエ(寺本莉緒)の裏切りを目撃。絶望の中で事故に遭い命を落とすが、目を覚ますと結婚前の2年前にタイムリープしていた。人生をやり直す機会を得たミチルは、裏切りへの復讐と夢への再出発を誓い、“2回目の人生”を歩み始めた。

ミチル、未来を変えるため賢人と距離を置こうとするが…

第2話では、2年前に戻ったミチルが、自身のオリジナルレシピ第1号「ブルーバードブレッド」を思い出し、再現に成功。

未来で築き上げたパン職人としての人生を取り戻せるかもしれないと希望を抱く一方、オリジナルレシピの多くが賢人との思い出の中にあり、彼と一緒にいなければ思い出せないことにも気づく。

味方良介

未来では不倫関係にあったカナエと賢人が、すでに接点を持ち始めていた。運命を変えるため賢人と距離を置こうとするミチルだったが、パンのレシピを思い出すため、むげにすることもできずにいた。

賢人から改めてプロポーズを受けたミチルは、夢を優先したいという思いから、その申し出を断る。

だが、「君のパンの一番のファンだ」という賢人の言葉が、ミチルの大切な記憶を呼び覚ます。

【編集部MEMO】

伊原六花(いはら・りっか)は1999年6月2日生まれ、大阪府出身の女優。登美丘高校ダンス部キャプテンとして“バブリーダンス”で注目を集め、2018年に芸能界デビュー。ドラマ『チア☆ダン』『なつぞら』『肝臓を奪われた妻』などに出演し、映画や舞台でも活躍する。

(C)カンテレ