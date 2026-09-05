伊原六花が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『小麦とバターと復讐と』(毎週水曜23:00～)が、10月7日よりスタートする。

『小麦とバターと復讐と』(左から)伊原六花、Travis Japan 七五三掛龍也

原作は、カンテレとSTUDIO MIXERが共同製作した同名のタテヨミ漫画。2024年からLINEマンガなどで配信され、不倫や復讐、タイムリープ、恋愛、人生の再挑戦といった要素を盛り込んだ人気作が、待望の実写ドラマ化を果たす。

主人公は、人気パン教室の先生として活躍する野崎ミチル(伊原)。SNSで話題を集め、レシピ本も出版するなど順風満帆な生活を送っていたが、結婚2年目の夫・賢人と助手の杉本カナエの裏切りを知った直後、不慮の死を遂げてしまう。

しかし、目を覚ますとそこは2年前。ちょうど賢人からプロポーズされる直前の時期へとタイムリープしていた。人生を奪われたミチルは、裏切った2人への復讐と自身の成功をかけ、もう一度人生をやり直すことを決意する。

本作は、復讐劇でありながら、単なるサスペンスではないのが特徴。主人公が過去の選択を変えながら運命を切り開いていく“人生のリスタート”が描かれる。また、2度目の人生で出会う料理教室の先生・伊能優吾をTravis Japanの七五三掛龍也が演じる。ミチルと優吾は互いに刺激を与えながら距離を縮めていき、復讐だけではない新たな幸せの行方も見どころとなる。

夫と助手への痛快なリベンジ、パンづくりや料理を通じた成長、そして人生をやり直すタイムリープ要素が織り交ぜられたエンターテインメント作品として注目を集めそうだ。

主演の伊原は作品について、「入口は『復讐』ですが、単なる復讐劇ではなく、タイムリープやサクセスストーリーの要素もあり、主人公が2回目の人生をどう生き、どう幸せをつかんでいくのかが魅力」とコメント。「さまざまな展開があるので、『次が楽しみ』と思っていただけるように演じたい」と意気込みを語っている。

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