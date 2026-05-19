フタバ食品「サクレレモン」新TVCM発表会に登壇した伊原六花が、“ついやってしまう癖”を明かした。共演者やスタッフの「兄弟構成」を当てるのが好きだという伊原は、「この人は絶対に双子」「3歳上にお姉さんがいる」など、初対面でも勝手に予想してしまうという。さらに、司会者相手に即興で“兄弟構成当て”を披露し、会場の笑いを誘った。

伊原六花

即興で司会者の兄弟構成を予想

フタバ食品「サクレレモン」2026年 新TVCM発表会が19日に都内で行われ、伊原六花が登壇した。

「ついついやってしまう癖は?」という質問に対し、伊原は「癖というか、好きなことがあって」と前置きした上で、「共演した方やスタッフさんに何人ご兄弟がいるのか、何歳差なのかを当てることが好きなんです。これ本当に面白くて盛り上がるので、ぜひやってみてほしいんですけど」と回答。

続けて、「仲良くなってから当てるんですけど、その癖なのか、まだ兄弟を聞くまで親しくなっていない方も、この人は絶対に双子だとか、あの人は絶対に3歳上にお姉さんがいるとか、勝手に決めつける遊びをするのが癖ですね」と説明した。

この癖に対し、司会者が「いろいろ想像して楽しそうですね」とあいづちを打つと、伊原は「当ててもいいですか?」と即興で提案し、「3歳下の妹!」と予想する。結果、3歳下ではないものの、妹がいるそうで、伊原は「分かります」と得意顔。さらに、司会者から「どのくらいの確率で当たりますか?」と尋ねられ、伊原は「3割くらいで当たります」と現実的な数字を挙げ、会場の笑いを誘っていた。

伊原が出演する新CM「ビーチで告白?」編は25日より放送される。