Netflixリアリティシリーズ『あいの里』シーズン3の第9話～第12話が13日に配信され、シリーズ史上初となる“あいの里婚”カップルが誕生した。

『あいの里』は、35歳から60歳代の男女が人生最後の恋を求め、ラブ・ヴィレッジで自給自足の共同生活を送る恋愛ドキュメントバラエティ。シーズン3では舞台を富士山のふもとに移し、雄大な自然の中に建つ赤いヴィンテージハウスで共同生活を送る男女の恋愛模様を映し出す。

里を出てわずか1カ月…シリーズ初の“あいの里婚”

カップルとなって里を出たむぅこと博士は、わずか1カ月後に婚姻届を提出。夫婦となり、『あいの里』シリーズ史上初となる“あいの里婚”が誕生した。

SNSでは、2人の結末を祝福する声が多く寄せられた。

今回配信された第9話～第12話では、「相手を支える未来」と「自分のやりたいことをする未来」の間で心が揺れる姿などが描かれた。

人生経験を重ねてきたからこそ、恋心だけでは決められない“これからの人生”も見据えて相手を選ぶ大人たち。初の夫婦が誕生した一方、里に残る住民たちの恋の矢印が今後どのように動いていくのかにも注目が集まる。